Шоу-бизнес
РИА НовостиГлавред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»
Как написала редакция Glamour в своем аккаунте в инстаграме, эфир с телеведущей "не был простым" и "причинил людям боль". После этого журнал принял решение лишить Тодоренко звания "Женщина года — 2019". Представители издания добавили, что выступают против любых форм насилия.
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Я поддерживаю решение редакции журнала. Ее действия говорят о наметившемся в обществе важном тренде: любому насилию нет оправдания. Но я также выступаю против травли в отношении Регины, которая сейчас может быть организована.
— Оксана Пушкина, российская ведущаяИА Красная Весна 12:03
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