Шоу-бизнес

КМВ НовостиКМВ НовостиРегину Тодоренко раскритиковали за оправдание домашнего насилия

Подписчиков в интернете крайне возмутили такие слова звезды. Ее обвинили в оправдании домашнего насилия. Правда, на этом Тодоренко не остановилось.
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