Коронавирус

Вести.RuВести.RuСубсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть

Российское правительство готовится увеличить на 36% ежегодное субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, — до 3 миллиардов рублей. В бюджете на 2020 год изначально было заложено 8,3 миллиарда рублей. Господдержку получат авиакомпании с российскими самолетами.
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Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку

Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку Правительство может на треть увеличить субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, выделив дополнительно 3 млрд руб. авиакомпаниям, эксплуатирующим новые российские самолеты.
Коммерсантъвчера в 17:59

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Субсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть

Вести.Ru02:07

Российским авиакомпаниям, использующим отечественные самолёты, могут выделить дополнительно 3 миллиарда рублей

Life.ruвчера в 23:31

Региональные перевозки отечественными самолетами получат господдержку

Накануне.Ruвчера в 22:09

На перевозки российскими самолетами авиакомпаниям выделят еще 3 млрд рублей

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«Ъ»: правительство выделит дополнительно 3 млрд рублей на межрегиональные авиаперевозки

ТАССвчера в 22:20

Правительство выделит 3 млрд рублей на межрегиональные авиаперевозки — Ъ

Аргументы и Фактывчера в 23:29

Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку

Коммерсантъвчера в 17:59
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Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
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Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

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Экономика

За два года пересчитают и вернут пенсионерам недополученную пенсию

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Суд вынес приговор участникам террористического сообщества «Сеть»

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Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

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Общество

Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Роструд напомнил жителям России, что 24 июня будет нерабочим днем в связи с запланированным парадом Победы.
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Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
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Политика

Клишас объяснил смысл поправки о президентских сроках

Поправки в Конституцию направлены на построение системы конституционных органов власти и создание устойчивой политической системы, которые не должны зависеть от конкретного человека, заявил в интервью РБК председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 04:09
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

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«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
РБК 02:00
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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
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За последние сутки в Тульской области выявлено 86 новых случаев коронавируса.
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«Спартак» поздравил Мирзова с днем рождения

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Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми

Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram.
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В Кремле прокомментировали высказывания Болтона о Путине

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NASA собирается увековечить подвиг медиков табличкой на Марсе

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Общество

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В июле россияне могут не бояться повторения заморозков.
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В Подмосковье возбудили дело после наезда на детей электрички

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после наезда на детей электропоезда в районе станции Расторгуево в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.
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Политика

Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
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В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
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