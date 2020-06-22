Экономика
КоммерсантъРегиональные перевозки российскими самолетами получат господдержку
В письме господина Алафинова говорится, что средства будут выделены после завершения применения ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Деньги смогут получить только эксплуатанты новых российских самолетов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку Правительство может на треть увеличить субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, выделив дополнительно 3 млрд руб. авиакомпаниям, эксплуатирующим новые российские самолеты.Коммерсантъвчера в 17:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство выделит 3 млрд рублей на межрегиональные авиаперевозки — Ъ
Аргументы и Фактывчера в 23:29
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края идут обыски
ТАСС вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Семейный бизнес Валерии и Пригожина оказался на грани разорения
Что происходит 01:46
Общество
Коронавирус выявили у 11 детей в Саратовской области
Среди пациентов в Саратовской области, у которых за прошедшие сутки выявили коронавирус, есть 11 детей до 18 лет.
Известия 20 июня в 02:38
Общество
Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»
РИА Новости вчера в 15:57
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Российская газета вчера в 07:37
Армия и оружие
Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия
Один из самых известных российских оружейников в сфере высокоточных винтовок Вячеслав Евгеньевич Лобаев заявил, что его компания Lobaev Arms в очень скором времени покажет миру новую снайперскую оружейную систему «пуля – патрон – оружие», которая сможет поражать мишень на предельной дальности в семь тысяч метров.
Взгляд.ру вчера в 11:45
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Общество
На полюсе холода наступила аномальная жара
Аномальная жара наступила в якутском городе Верхоянск, который известен как один из северных полюсов холода.
Lenta.ru 01:42
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Авто
Появились первые изображения кроссовера Toyota Corolla Cross
Автомобиль неоднократно попадал в объективы фотошпионов, а накануне в Сети появились первые изображения модели без какого-либо камуфляжа.
Новые автомобили 01:12
Общество
В Роскачестве назвали полезную альтернативу колбасе в окрошке
Если же все-таки человек предпочитает окрошку на квасе, то специалисты Роскачества советуют делать напиток самостоятельно или же выбирать магазинный, но с меньшим добавлением сахара.
Известия 01:47
Общество
Россияне с длительным трудовым стажем смогут выйти на пенсию раньше
Граждане России, имеющие трудовой стаж больше 30 лет, смогут выйти на пенсию раньше общепринятого пенсионного возраста на два года, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).
NewInform 20 июня в 07:14
Общество
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 03:15
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru вчера в 07:31
Армия и оружие
Новейшие украинские минометы оказались небоеспособными
У новейших украинских самоходных минометов «Барс-8ММК» оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, минобороны страны отказалось принять партию орудий у концерна «Укроборонпром».
Известия 20 июня в 01:14
Шоу-бизнес
У сына Джигана и Самойловой появились проблемы со здоровьем
Как оказалось, проблема со здоровьем имеется у ее маленького четырехмесячного сына Давида.
RuNews24.ru 01:17
Политика
Зеленский пригрозил Ирану международными судами за сбитый самолет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится в международные суды в случае невыполнения Ираном своих обязательств, связанных с делом о сбитом в начале 2020 года под Тегераном самолете авиакомпании МАУ.
Известия вчера в 17:12
Политика
Клишас назвал проблемой персонификацию власти в России
Политическая система России очень персонифицирована, и «это, конечно, проблема», сказал в интервью РБК сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию, председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Ведомости 01:27
Энергетика
Цены на бензин могут резко возрасти с 1 июля
Цены на бензин в России могут вырасти в июле, считает глава Независимого топливного союза Павел Баженов.
ФАН вчера в 06:16
Общество
С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии
Единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм смогут сразу за 3 года получить участники программы софинансирования пенсий.
Live24 19 июня в 02:05
Гаджеты
В Сеть попало первое фото нового смартфона Honor X10 Max
Evo-rus.com 01:46
Космос
Наша Галактика может вмещать до 36 инопланетных цивилизаций
Британские астрономы университета в Ноттингеме рассчитали вероятность существования в галактике Млечный путь до 36 инопланетных цивилизаций.
Yocity12 19 июня в 11:41
Футбол
Полузащитник «Уфы» Фомин верит в победу своей команды над «Спартаком»
Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры со «Спартаком» в 24-м туре чемпионата России.
ProstoProSport 00:20
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Кино
Алексей Учитель сообщил о завершении съемок фильма о Викторе Цое
Режиссер Алексей Учитель, создавший два документальных фильма, в которых фигурирует Виктор Цой ("Рок" и "Последний герой"), завершает работу над новой картиной под названием "Цой".
ТАСС вчера в 10:28
Происшествия
В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки
РИА Новости 00:26
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
Путешествия
Хакасия готовится принять исторический рейс с туристами
В правительстве РХ называют первые чартеры в республику историческим моментом для туристической отрасли.
Хакасия 00:12