Экономика
КоммерсантъРегиональные перевозки российскими самолетами получат господдержку
В письме господина Алафинова говорится, что средства будут выделены после завершения применения ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Деньги смогут получить только эксплуатанты новых российских самолетов.
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Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку Правительство может на треть увеличить субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, выделив дополнительно 3 млрд руб. авиакомпаниям, эксплуатирующим новые российские самолеты.Коммерсантъ17:59
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