Экономика

ПримаПримаРегиональные программы капремонта не справляются

Региональные программы капремонта не справляются, заявили федеральные аудиторы Счётной палаты России. Они проанализировали данные с 14-го года, цифры показали, фонды буксуют, объем изношенного жилья в России только увеличивается, согласно данным Росстата и Минстроя.
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Светлана Орлова
Возникшая проблема обусловлена тем, что в большинстве регионов минимальный размер взноса на капремонт почти в два раза ниже экономически обоснованного размера. Причина в том, что субъекты устанавливают его с учетом доступности для граждан при существующем у них уровне доходов.
— Светлана Орлова, политикВести.Финанс вчера в 01:41

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