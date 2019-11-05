Проблема в том, что в большинстве регионов минимальный размер взноса на капремонт почти в два раза ниже экономически обоснованного размера. Причина в том, что субъекты устанавливают его с учетом доступности для граждан при существующем у них уровне доходов.

В ведомстве отметили, что программы не справляются со своими задачами. Капремонт направлен на сохранение и поддержание надлежащего состояния жилфонда и недопущение роста ветхого и аварийного жилья.

Региональные программы капремонта не справляются с задачами

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