с чего всё началось

Курская областная дума внесла на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект, который изменяет механизм расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Сам текст документа в четверг, 10 июля, попал в электронную базу данных нижней палаты правительства.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля. 4,3K

Футбол 17-летний вратарь «Ростова» отказался от пожизненного проезда на такси Напомним, 19 июня Ростов из-за карантина смог выставить на игру против Сочи только молодёжный состав.

Футбол Аршавин высказался о дисквалификации Тедеско Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о трехматчевой дисквалификации главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско, передает "Матч ТВ".

Общество В мире за сутки рекордно заразились коронавирусом 228000 человек Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в мире поставлен очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 228 000 человек. 18

Общество Клишас призвал остановить «шапито» адвокатов по делу Ефремова По словам Андрея Клишаса, которые приводит РБК, если Федеральная палата адвокатов не прекратит «адвокатский водевиль» по делу Михаила Ефремова, то надо поднять вопрос о том, как это сделать без ее участия. 20

Политика Депутат Шерин призвал не оставить без ответа блокировку RT в Литве Москва должна отвечать на враждебные действия других стран в многократном размере, заявил депутат Госдумы Александр Шерин, комментируя призыв своего коллеги Евгения Марченко запретить предпринимателям Литвы работу на территории России. 9

Политика Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17 Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте. 9

Футбол Слуцкий вспомнил о работе в сборной России Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о проблемах, с которым столкнулся во время работы в сборной России, передает "Матч Премьер".

Общество Формат праздничных школьных линеек на 1 сентября определят в августе Попова отметила, что на формат школьных линеек повлияет общая ситуация с коронавирусом в стране.

Экономика США приняли решение вести пошлину в 25% на товары из Франции Власти США приняли решение ввести торговые пошлины в 25% на товары из Франции общей суммой в $13 млрд, однако пока оно не вступит в силу, заявил 10 июля торговый представитель США Роберт Лайтхизер. 3

Баскетбол Федерация баскетбола Грузии поддержала Шенгелию после перехода в ЦСКА Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала Шенгелию за переход в ЦСКА.