Коронавирус

УралинформбюроУралинформбюроПравительство выделило 5 миллиардов рублей медикам в регионах

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Правительство России выделило регионам более 5 миллиардов рублей на финансовую поддержку медработников, оказывающих помощь зараженным коронавирусной инфекцией и людям из групп риска. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Правительство России утвердило
 межбюджетные трансферты регионам на дополнительные выплаты медицинскому персоналу, задействованному в борьбе с вирусом COVID-19.
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