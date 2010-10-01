Коронавирус
УралинформбюроПравительство выделило 5 миллиардов рублей медикам в регионах
Правительство России выделило регионам более 5 миллиардов рублей на финансовую поддержку медработников, оказывающих помощь зараженным коронавирусной инфекцией и людям из групп риска. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Правительство России утвердило межбюджетные трансферты регионам на дополнительные выплаты медицинскому персоналу, задействованному в борьбе с вирусом COVID-19.Коммерсантъ02:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство направит более 5 млрд рублей на поддержку медиков в регионах
Общественное телевидение России02:42
Регионам выделят более 5 миллиардов рублей на поддержку врачей, борющихся с коронавирусом
Комсомольская правда03:00
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
Общество
В Ленинградской области введут локальный режим ЧС
В Ленинградской области введут локальный режим ЧС с целью отработки взаимодействия чрезвычайны служб.
Политика
Путин назначил врио Архангельской области Цыбульского
На должность временно исполняющего обязанности губернатора глава государства назначил губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Политика
Путин отметил значительные ресурсы Совбеза в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво заявил, что имеющиеся административные и информационные ресурсы необходимо направить на поддержку глав регионов, на которых выпала большая ответственность в работе по недопущению распространения нового коронавируса.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Общество
Пульмонолог назвал лучший способ борьбы с коронавирусом
Врач-пульмонолог Александр Пальман заявил, что карантин и самоограничение являются лучшим способом борьбы с коронавирусом, поскольку лекарства от него пока нет.
Общество
Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа
Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Общество
Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве
Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
Происшествия
Частный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе
Частный самолет нападающего "Барселоны" Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в аэропорту Брюсселя, сообщает The Sun.
Экономика
Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости
«Предоставим отсрочку по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества», — сказал Мишустин, перечисляя меры поддержки бизнеса.
Экономика
Предсказаны потери бюджета России от низких цен на нефть
Минфин России предсказал потери бюджета от низких цен на нефть в апреле 2020 года на уровне 55,8 миллиарда рублей.
Общество
Трамп отказал России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время обсуждения с Россией и Саудовской Аравией цен на нефть он не обещал пойти на уступки в виде сокращения добычи.
Политика
Польша отменила визит делегации в Смоленск и Катынь 10 апреля
Правительство Польши решило перенести поездку в Смоленск и Катынь, приуроченную к 10-летию крушения президентского самолета Ту-154М и к 80-летию катынских событий.
Армия и оружие
В небе над Крымом проходит двустороннее учение сил авиации и ПВО
Общество
Старт туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая
На фоне ситуации с коронавирусом старт туристического сезона в Турции может быть перенесен на конец мая.
Здоровье
В Югре выявлены 8 новых случаев заражения коронавирусом
Стоит добавить, за последние сутки в округе 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Итого в Югре заболевших 16 человек.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила два теракта — в Ставропольском крае и ХМАО.
Игры
Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен
Экономика
Пивовары попросили не ограничивать продажу алкоголя
Союз российских пивоваров написал письмо председателю Правительства России Михаилу Мишустину, в котором попросил не вводить ограничение на торговлю алкоголем во время пандемии, сообщает ТАСС.
Здоровье
Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии
Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Говорит Москва» рассказал о первых симптомах пневмонии.
Общество
Коронавирус подозревают у воспитателя Пермского суворовского училища
Экспресс-тест воспитателя Пермского суворовского военного училища Минобороны РФ на коронавирус дал положительный результат, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).
Шоу-бизнес
«Мужчина мечты»: Игорь Верник показал жуткие последствия самоизоляции
Актер Игорь Верник, как и большинство публичных персон, решил заняться своей внешностью. Результат поверг подписчиков в шок.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Авто
Обновленный Audi Q7 появился в России
Компания Audi начала продажи в России обновленного кроссовера Audi Q7.
Транспорт
РЖД сократит количество «Сапсанов» с 7 апреля
Компания «Российские железные дороги» (РЖД) в пятницу, 3 апреля, заявила об отмене ряда поездов дальнего следования, включая «Сапсаны».
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Единоборства