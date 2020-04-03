Коронавирус
Парламентская газетаПутин поручил выделить средства на выплаты лечащим коронавирус медикам
Президент России Владимир Путин поручил Правительству выделить из федерального бюджета в 2020 году средства на стимулирующие выплаты за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медпомощь пациентам с COVID-19. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Правительство направит более 5 млрд рублей на поддержку медиков в регионах
Общественное телевидение России02:42
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Политика
Губернатор Камчатки Илюхин ушел в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сообщил о своем уходе в отставку.
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Общество
Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса
Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
ФСБ заявила о предотвращении терактов в Ставрополье и ХМАО
Сотрудники ФСБ предотвратили совершение двух терактов, один из них готовился в Ставропольском крае, другой — в Ханты-Мансийском автономном округе.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Происшествия
В Петербурге проверяют на коронавирус 317 пациентов с ОРВИ
Санкт-Петербург, 3 апреля 2020, 13:15 — REGNUM В стационаре клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Петербурге с признаками ОРВИ находятся 317 пациентов, которые вернулись в город из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран.
Общество
В России обнаружили ещё 601 случай заражения коронавирусом
В России за последние сутки был подтверждён 601 новый случай заражения COVID-19 в 32 регионах, в том числе в Еврейской АО и Ингушетии, где ранее о заболевших не сообщалось.
Происшествия
На Урале задержали распространителя фейков о числе больных COVID-19
Сотрудники свердловской полиции вместе с коллегами из управления ФСБ задержали очередного распространителя ложной информации о ситуации с коронавирусом.
Общество
В ФМБА раскрыли «цель» коронавируса
Главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров заявил, что у коронавируса нет цели убивать.
Футбол
В РФС сообщили о краже со склада экипировки сборной России
Энергетика
Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ
Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Происшествия
В Коми от коронавируса скончались две женщины
В Республике Коми от заболевания коронавирусной инфекцией скончались два человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Авто
Новый Hyundai Palisade появился в продаже в России
На сайте бесплатных объявлений появился в продаже новый Hyundai Palisade.
Общество
В оперштабе пояснили правила передвижения на автомобилях в Москве
Сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать передвигающегося на такси или личном транспорте гражданина для выяснения цели поездки в Москве.
Происшествия
Минздрав Саратовской области: пациент с коронавирусом умер от рака
Саратов, 3 апреля 2020, 13:07 — REGNUM Пациент, у которого был диагностирован «коронавирус» в Саратовской области, скончался от сопутствующих заболеваний.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с кредитными каникулами
Крупнейший российский банк ВТБ выявил новый вид мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.
Общество
Бурков продлил режим самоизоляции в Омской области до 12 апреля
Губернатор принял решение продлить режим общей самоизоляции на всей территории региона до 12 апреля включительно.
Общество
Губернатор Самарской области прокомментировал продление нерабочих дней
Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.
Общество
Испания обогнала Италию по количеству зараженных коронавирусом
В Испании зафиксировано 117 710 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав королевства.
Здоровье
ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту
Маски не могут гарантировать защиты от COVID-19 и здоровым людям они не нужны, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
Происшествия
В Москве полиция проверяет актрису сериала «Счастливы вместе» с подтвержденным коронавирусом за нарушение карантина
По соцсетям актрисы полиция выяснила, что женщина и раньше нарушала карантин.
Политика
Путин проведет совещание по ситуации на энергетических рынках
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание по ситуации на глобальных энергетических рынках с руководством кабмина, президентской администрацией и руководителями крупнейших нефтяных компаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Транспорт
РЖД отменят 53 поезда из-за коронавируса
Российские железные дороги (РЖД) отменят часть поездов дальнего следования из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Политика
В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу
Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнутый ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Происшествия
В Курской области подтвержден случай коронавируса
По данным комитета здравоохранения региона, новый случай инфицирования подтвердился у женщины из района области, которая ранее с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице.
Экономика
Автосервисы приготовились к массовым банкротствам
Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.