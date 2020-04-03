Коронавирус

Парламентская газетаПарламентская газетаПутин поручил выделить средства на выплаты лечащим коронавирус медикам

Президент России Владимир Путин поручил Правительству выделить из федерального бюджета в 2020 году средства на стимулирующие выплаты за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медпомощь пациентам с COVID-19. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Самарской области выделено 124 млн рублей из Резервного фонда на стимулирующие выплаты медработникам

Волжская коммуна04:36

Кабмин направит более 10 млрд рублей на поддержку медиков в регионах

News.ru03:26

Распределены трансферты между субъектами РФ на поддержку медработников, оказывающих медицинскую помощь зараженным коронавирусом и лицам из групп риска

Глас Народа02:17

Правительство выделило регионам 5,1 млрд рублей на выплаты медработникам

Коммерсантъ02:44

Правительство направит более 5 млрд рублей на поддержку медиков в регионах

Общественное телевидение России02:42

Кабмин РФ выделил 5,1 млрд рублей для медиков, борющихся с COVID-19

Газета.Ru02:48

Регионы получат более 5 млрд рублей на поддержку медиков, борющихся с коронавирусом

ТАСС02:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
Политика

Губернатор Камчатки Илюхин ушел в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сообщил о своем уходе в отставку.
Ридус вчера в 19:11
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Общество

Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:30
Происшествия

ФСБ заявила о предотвращении терактов в Ставрополье и ХМАО

Сотрудники ФСБ предотвратили совершение двух терактов, один из них готовился в Ставропольском крае, другой — в Ханты-Мансийском автономном округе.
РБК 06:05
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Известия вчера в 17:09
Происшествия

В Петербурге проверяют на коронавирус 317 пациентов с ОРВИ

Санкт-Петербург, 3 апреля 2020, 13:15 — REGNUM В стационаре клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Петербурге с признаками ОРВИ находятся 317 пациентов, которые вернулись в город из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран.
REGNUM 06:15
Общество

В России обнаружили ещё 601 случай заражения коронавирусом

В России за последние сутки был подтверждён 601 новый случай заражения COVID-19 в 32 регионах, в том числе в Еврейской АО и Ингушетии, где ранее о заболевших не сообщалось.
RT на русском 05:03
Происшествия

На Урале задержали распространителя фейков о числе больных COVID-19

Сотрудники свердловской полиции вместе с коллегами из управления ФСБ задержали очередного распространителя ложной информации о ситуации с коронавирусом.
Российская газета 05:57
Общество

В ФМБА раскрыли «цель» коронавируса

Главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров заявил, что у коронавируса нет цели убивать.
Общественная служба новостей 01:43
Футбол

В РФС сообщили о краже со склада экипировки сборной России

RT на русском 06:00
Энергетика

Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ

Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 11:25
Происшествия

В Коми от коронавируса скончались две женщины

В Республике Коми от заболевания коронавирусной инфекцией скончались два человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета 05:32
Авто

Новый Hyundai Palisade появился в продаже в России

На сайте бесплатных объявлений появился в продаже новый Hyundai Palisade.
SpeedMe 06:13
Общество

В оперштабе пояснили правила передвижения на автомобилях в Москве

Сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать передвигающегося на такси или личном транспорте гражданина для выяснения цели поездки в Москве.
RT на русском вчера в 17:52
Происшествия

Минздрав Саратовской области: пациент с коронавирусом умер от рака

Саратов, 3 апреля 2020, 13:07 — REGNUM Пациент, у которого был диагностирован «коронавирус» в Саратовской области, скончался от сопутствующих заболеваний.
REGNUM 06:07
Общество

В России появился новый вид мошенничества с кредитными каникулами

Крупнейший российский банк ВТБ выявил новый вид мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.
РБК 05:19
Общество

Бурков продлил режим самоизоляции в Омской области до 12 апреля

Губернатор принял решение продлить режим общей самоизоляции на всей территории региона до 12 апреля включительно.
Вечерний Омск. Неделя 06:00
Общество

Губернатор Самарской области прокомментировал продление нерабочих дней

Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.
ГТРК Самара вчера в 14:40
Общество

Испания обогнала Италию по количеству зараженных коронавирусом

В Испании зафиксировано 117 710 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав королевства.
Газета.Ru 05:56
Здоровье

ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту

Маски не могут гарантировать защиты от COVID-19 и здоровым людям они не нужны, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
РИА Новости вчера в 21:48
Происшествия

В Москве полиция проверяет актрису сериала «Счастливы вместе» с подтвержденным коронавирусом за нарушение карантина

По соцсетям актрисы полиция выяснила, что женщина и раньше нарушала карантин.
Комсомольская правда 03:18
Политика

Путин проведет совещание по ситуации на энергетических рынках

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание по ситуации на глобальных энергетических рынках с руководством кабмина, президентской администрацией и руководителями крупнейших нефтяных компаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:04
Транспорт

РЖД отменят 53 поезда из-за коронавируса

Российские железные дороги (РЖД) отменят часть поездов дальнего следования из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 05:21
Политика

В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнутый ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
REGNUM вчера в 21:33
Происшествия

В Курской области подтвержден случай коронавируса

По данным комитета здравоохранения региона, новый случай инфицирования подтвердился у женщины из района области, которая ранее с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице.
Kurskcity.ru 03:38
Происшествия

В Италии медбрат задушил девушку-врача из-за подозрений на коронавирус

Газета.Ru 06:03
Экономика

Автосервисы приготовились к массовым банкротствам

Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.
Газета.Ru 03:26
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное