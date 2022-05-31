Концессионные соглашения используются для привлечения частных инвестиций в строительство, реконструкцию объектов государственной собственности или предоставление услуг, обычно оказываемых государством.
Примеры концессии — аэропорт Шереметьево (компенсация затрат инвестору на строительство терминалов и аэродромных объектов производится через сборы с авиакомпаний), система взимания платы с большегрузов «Платон», а также ряд платных дорог.
Россия пока не считает необходимой эвакуацию сотрудников посольств из недружественных стран, но предусмотрела меры на непредвиденный случай, заявил статс-секретарь замглавы российского МИД Евгений Иванов.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обещал устроить Вашингтону «образцово-показательную истерику», если администрация президента США Джо Байдена не предоставит Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО).
Предполагается, что серия Alpha5 ограничится лишь 88 экземплярами, а всем остальным придется ждать следующих новинок бренда DeLorean: бензинового купе, электрического седана и большого электрического кроссовера.