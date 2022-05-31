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Регионам России разрешат заключать концессионные соглашения без конкурса

Соответствующие законопроекты, разработанные Минэкономразвития, назначены к рассмотрению на следующем заседании правкомиссии по законопроектной деятельности, которое состоится в ближайшее время.
РБК
Концессионные соглашения используются для привлечения частных инвестиций в строительство, реконструкцию объектов государственной собственности или предоставление услуг, обычно оказываемых государством.
РБК
Примеры концессии — аэропорт Шереметьево (компенсация затрат инвестору на строительство терминалов и аэродромных объектов производится через сборы с авиакомпаний), система взимания платы с большегрузов «Платон», а также ряд платных дорог.
РБК
Объем инвестиций и цены должны оставаться на прежнем уровне.
66.ru

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Регионам России разрешат заключать концессионные соглашения без конкурса
66.ru01:01
Минэкономики предложило дать регионам право на концессии без конкурса
РБК00:00
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