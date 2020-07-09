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URA.RuURA.RuРегионам Урала предрекли серьезный кризис из-за пандемии

Сразу нескольким регионам Урала следует готовиться к финансовым проблемам в ближайшие месяцы. Такой вывод следует из исследования, проведенного аналитиками Российского экономического университета имени Плеханова.
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с чего всё началось

Проблемные регионы пострадают от коронакризиса меньше благополучных

Специалисты РЭУ рассмотрели три сценария развития событий. Согласно первому, «оптимистичному» (для бюджета) сценарию, события будут развиваться по аналогии с кризисом 2008–2009 гг.: региональные власти будут экономить бюджетные деньги, минимизируя программы поддержи производства.
Ведомостивчера в 17:11

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Богатым регионам России предсказали более тяжелые последствия от кризиса

Lenta.ru09:23

Татарстан может потерять до 20% доходов — исследование

Inkazan03:08

Регионам Урала предрекли серьезный кризис из-за пандемии

URA.Ruвчера в 20:20

Регионы, поставившие на развитие бизнеса, потеряют больше

Финмаркет01:49

РЭУ: благополучные регионы пострадают от пандемии больше проблемных

Коммерсантъ01:20

Исследование: Татарстан может столкнуться с падением доходов на более чем 20%

БИЗНЕС Online02:15

Проблемные регионы пострадают от коронакризиса меньше благополучных

Ведомостивчера в 17:11
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Общество

Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

RT на русском 06:21
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Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия 06:18
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Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 11:00
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Происшествия

Эксперты представят уникальные документы о тайне перевала Дятлова

РИАМО 12:35
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Происшествия

В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики

Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.
Российская газета 08:57
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Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о новом повороте в деле сестер Хачатурян

Потерпевшие по уголовному делу об убийстве сестрами Хачатурян своего отца выразили недоверие заместителю генпрокурора Виктору Гриню и обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой передать кому-либо другому вопрос об утверждении обвинительного заключения по делу.
Ведомости вчера в 20:28
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Политика

Чиновник, которого Токаев посчитал слишком гламурным, подал в отставку

Глава Фонда обязательного медицинского страхования Айбатыр Жумагулов, которого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посчитал слишком гламурным для занимаемой должности после скандала с машинами, подал в отставку, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
РИА Новости 12:25
Экономика

В Швеции из-за отказа от карантина «отказала» экономика

Власти страны признали, что экономику надо спасать: отказ от карантинных мер не принёс шведам финансовой выгоды.
Вести Подмосковья вчера в 11:30
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Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
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Шоу-бизнес

Появилось видео похищения Ольги Бузовой в центре Москвы

В Интернете опубликовали небольшой видеоролик, на котором компания неизвестных мужчин похищает популярную телеведущую и начинающую певицу Ольгу Бузову.
Аргументы недели 06:30
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Политика

Москва считает иск Гааги в ЕСПЧ ударом по отношениям с Нидерландами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередным ударом по отношениям с Нидерландами иск Гааги к России в ЕСПЧ по катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:12
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Автоспорт

Ландо Норрис потеряет три позиции на старте «Гран-при Штирии»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис оштрафован на три позиции на стартовой решетке «Гран-при Штирии», сообщает RaceFans.
Спорт-Экспресс 08:35
Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Российская газета 03:38
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Общество

Минздрав назвал регионы, где чаще всего выявляют психические болезни

Чукотский автономный округ (АО), Алтайский край и Ямало-Ненецкий АО по данным за 2019 год вошли в число регионов с самым высоким показателем распространенности психических заболеваний с расчетом на 100 тыс. человек населения.
ТАСС 05:23
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Армия и оружие

Украина отстрелялась «комплексом унижения» России

В сентябре 2019 года в публикации Popular Mechanics комплекс FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.
Lenta.ru вчера в 17:21
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Гаджеты

Samsung не ждет высоких продаж Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note20 Ultra Render Samsung подтвердил, что следующее мероприятие Galaxy Unpacked состоится 5 августа, где компания планирует выпустить серию Galaxy Note20 следующего поколения, а также Galaxy Z Fold 2 и пару других продуктов.
PROkhab.ru 03:31
Технологии

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
Evo-rus.com 01:18
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Здоровье

ВОЗ призывает использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19 под наблюдением врачей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует использовать гидроксихлорохин для лечения вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19) только под наблюдением врачей.
ТАСС 12:43
Политика

Жириновский пригрозил увести ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил вывести партию из Государственной Думы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Live24 12:29
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
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Общество

В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек

В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
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Гаджеты

AnTuTu составил рейтинг самых мощных смартфонов

Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов, представленных на мировом рынке в июне.
Picsnews.net вчера в 02:32
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Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Известия 10:09
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Общество

Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга

Газета.Ru 12:11
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Шоу-бизнес

Бондарчук готовится к переезду в квартиру за 80 миллионов рублей

Режиссер закончил обустраивать свою квартиру в Брюсовом переулке, которая была куплена два года назад за 80 миллионов рублей.
Вести Подмосковья 05:30
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Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
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Политика

Министр обороны ФРГ ответила критикам «Северного потока-2»

Министр обороны Германии, глава правящего Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбаэур прокомментировала критику в отношении проекта "Северный поток-2", которая исходит от США и некоторых стран ЕС.
Российская газета 08 июля в 15:57
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Общество

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян уже с 1 августа 2020 года.
Shraibikus News 11:48
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Происшествия

Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия 07:07
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Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 13:02
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