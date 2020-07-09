Специалисты РЭУ рассмотрели три сценария развития событий. Согласно первому, «оптимистичному» (для бюджета) сценарию, события будут развиваться по аналогии с кризисом 2008–2009 гг.: региональные власти будут экономить бюджетные деньги, минимизируя программы поддержи производства.

с чего всё началось

Сразу нескольким регионам Урала следует готовиться к финансовым проблемам в ближайшие месяцы. Такой вывод следует из исследования, проведенного аналитиками Российского экономического университета имени Плеханова.

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