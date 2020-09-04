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Российская газета
Российская газета

Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум

Правительство может ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Ограничение будет действовать, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем установленная ранее ставка.В источнике
С чего всё началось
Известия

Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Новости кризиса 4 сентября: правительство запретит снижать прожиточный минимум, Путину представили план восстановления экономики, доллар ждет большой обвал

URA.Ru00:29
РИА Новости

«Известия»: регионам хотят запретить снижать размер прожиточного минимума

РИА Новости22:27
Известия

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума

Известия17:10
РБК

СМИ узнали о планах кабмина запретить снижение прожиточного минимума

РБК20:46
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Lenta.ru17:42
РЕН ТВ

В России могут запретить снижать прожиточный минимум

РЕН ТВ18:22
Коммерсантъ

«Известия»: правительство хочет запретить снижать прожиточный минимум в регионах

Коммерсантъ21:19

The Witcher 3: Wild Hunt выйдет на PS5 и XSX — владельцы версий для PS4 и Xbox One получат бесплатные копии

Обновлённая версия The Witcher 3: Wild Hunt будет продаваться в качестве самостоятельной игры для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X. Те, у кого она уже есть на PlayStation 4 или Xbox One, получат бесплатную копию для соответствующей платформы нового поколения.
CyberSport.ru07:08

«Белавиа» продлила запрет на рейсы в Россию до 30 сентября

"Полеты во все пункты России приостановлены до 30 сентября (в Воронеж, Казань, Нижний Новгород - до 24 октября) в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации", - говорится в сообщении компании.
Российская газета08:01

ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения

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Интерфакс03:52
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Известиявчера в 10:54
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Министр обороны Белоруссии поблагодарил Россию и Китай за поддержку

«Глава белорусской военной делегации выразил слова признательности военно-политическому руководству России и Китая, а также другим государствам, присутствующим на совместном заседании и оказавшим помощь Республике Беларусь в непростое для нее время», — сказано в сообщении.
Lenta.ru08:22
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Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ru01:58
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