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Ведомости

Регионам могут запретить снижать размер прожиточного минимума

Правительство России планирует запретить регионам снижать размер прожиточного минимума, сообщают «Известия» со ссылкой на два источника, близких к кабмину. По информации издания, подобная инициатива обсуждалась на совещании у вица-премьера Татьяны Голиковой.В источнике
С чего всё началось
Известия

Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Новости кризиса 4 сентября: правительство запретит снижать прожиточный минимум, Путину представили план восстановления экономики, доллар ждет большой обвал

URA.Ru00:29
РЕН ТВ

В России могут запретить снижать прожиточный минимум

РЕН ТВ18:22
Коммерсантъ

«Известия»: правительство хочет запретить снижать прожиточный минимум в регионах

Коммерсантъ21:19
РБК

СМИ узнали о планах кабмина запретить снижение прожиточного минимума

РБК20:46
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Lenta.ru17:42
РИА Новости

«Известия»: регионам хотят запретить снижать размер прожиточного минимума

РИА Новости22:27
Известия

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума

Известия17:10

СК предъявил обвинение генералу МВД Мельникову и его подельникам

По данным ведомства, в 2019 году Андрей Викол обратился к Мельникову через Ивана Викова и Андрея Фролова с просьбой передать 30 млн рублей за возобновление производства уголовного дела о хищении средств у его компании.
СК предъявил обвинение генералу МВД Мельникову и его подельникам
SM News02:29
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Сайт МВД Белоруссии перестал работать после сообщений о взломе

На официальном сайте МВД Белоруссии появились фотографии президента страны Александра Лукашенко и главы МВД Юрия Караева, якобы обвиняемых в военных преступлениях против белорусского народа, сообщали накануне «Наша нива» и «Белсат».
Коммерсантъ02:07
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Прокуратура Новосибирской области проверит семьи «антипрививочников»

От больниц требует предоставить данные о семьях, в которых родители и другие законные представители несовершеннолетних отказались от «проведения иммунизации», в том числе по религиозным мотивам.
АиФ Новосибирск02:44
23

Лукашенко передаст ФСБ данные о фальсификации отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что собирается передать главе ФСБ Александру Бортникову данные, согласно которым становится ясно, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального было фальсификацией.
News.ruвчера в 08:44
1,8K

В Приморье во время тайфуна «Майсак» пострадали 55 человек

По данным министерства здравоохранения Приморья, в медицинские учреждения обратились 55 человек, которые пострадали вчера, когда в крае бушевал тайфун "Майсак", сообщила пресс-служба правительства региона.
Российская газета21:47
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Первый в Петербурге виртуальный концертный зал планируют открыть зимой

Первый для Санкт-Петербурга виртуальный концертный зал, в котором будут транслироваться концерты ведущих исполнителей из России и других стран, планируется открыть зимой, сообщил ТАСС в пятницу председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко.
ТАСС01:26

На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газетавчера в 04:50
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Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ru01:58
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