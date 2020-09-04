Регионам могут запретить снижать размер прожиточного минимума
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Правительство России планирует запретить регионам снижать размер прожиточного минимума, сообщают «Известия» со ссылкой на два источника, близких к кабмину. По информации издания, подобная инициатива обсуждалась на совещании у вица-премьера Татьяны Голиковой.В источнике
С чего всё началось
Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум
Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
Известия17:01
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