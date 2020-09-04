Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

Регионам могут запретить снижать размер прожиточного минимума

Правительство России планирует запретить регионам снижать размер прожиточного минимума, сообщают «Известия» со ссылкой на два источника, близких к кабмину. По информации издания, подобная инициатива обсуждалась на совещании у вица-премьера Татьяны Голиковой.В источнике
С чего всё началось
Известия

Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
Известия17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Lenta.ru17:42
РИА Новости

«Известия»: регионам хотят запретить снижать размер прожиточного минимума

РИА Новости22:27
Коммерсантъ

«Известия»: правительство хочет запретить снижать прожиточный минимум в регионах

Коммерсантъ21:19
РБК

СМИ узнали о планах кабмина запретить снижение прожиточного минимума

РБК20:46
URA.Ru

Новости кризиса 4 сентября: правительство запретит снижать прожиточный минимум, Путину представили план восстановления экономики, доллар ждет большой обвал

URA.Ru00:29
РЕН ТВ

В России могут запретить снижать прожиточный минимум

РЕН ТВ18:22
Известия

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума

Известия17:10

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газетавчера в 04:50
2,9K

Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли.
РБК03:18
515

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
2,8K

Снова отложено введение механизма дифференциации тарифа ФСК

Как пишет газета, в Минэнерго по-прежнему предлагают повышать тариф ФСК поэтапно в течение трех лет, ожидая снижения единых тарифов в распределительных сетях в среднем на 4,5%. В Минстрое газете сообщили, что позицию сформируют по итогам представленных расчетов.
Интерфакс02:43