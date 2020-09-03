Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум. Инициативу обсудили на совещании в правительстве, рассказали «Известиям» два источника, близкие к кабмину.В источнике
С чего всё началось
Известия

Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Новости кризиса 4 сентября: правительство запретит снижать прожиточный минимум, Путину представили план восстановления экономики, доллар ждет большой обвал

URA.Ru00:29
Известия

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума

Известия17:10
Коммерсантъ

«Известия»: правительство хочет запретить снижать прожиточный минимум в регионах

Коммерсантъ21:19
РБК

СМИ узнали о планах кабмина запретить снижение прожиточного минимума

РБК20:46
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Lenta.ru17:42
РЕН ТВ

В России могут запретить снижать прожиточный минимум

РЕН ТВ18:22
РИА Новости

«Известия»: регионам хотят запретить снижать размер прожиточного минимума

РИА Новости22:27

Украинское оборудование модуля «Наука» для МКС заменили российским

Прежняя громоздкая система управления, созданная на "Хартроне", заменена на современную, разработанную и изготовленную в "Энергии" Сергей Кузнецов, главный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева В модуле будет находиться третье спальное место для российского космонавта, а также добавлен второй туалет отечественного сегмента МКС.
Украинское оборудование модуля «Наука» для МКС заменили российским
Piter.tv2 сентября в 05:48
3

На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
38

Лукашенко заявил, что Германия фальсифицировала отравление Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сказал, что заявление канцлера Германии о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен – фальсификация.
Свободная Прессавчера в 06:31
1,7K

Определено, кто из школьников распространяет коронавирус более активно

Ученые смоделировали ситуацию в учебных заведениях после отмены карантина и выяснили, что количество заражений среди учителей старших классов может резко возрасти осенью: у 40,7% из них могут развиться симптомы COVID-19.
Профильвчера в 01:45
42

«Уфа» поздравила Зинченко с победным голом за сборную Украины

Пресс-служба «Уфы» в «Твиттере» прокомментировала гол бывшего игрока башкирской команды, полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в матче с командой Швейцарии (2:1). «Поздравляем экс-игрока „Уфы“ Александра Зинченко с победным голом за свою национальную сборную», — говорится в сообщении.
Чемпионат17:29

NYT сообщила об усилении давления на Меркель по «Северному потоку-2»

Канцлеру Германии Ангеле Меркель становится все труднее отстаивать строительство газопровода «Северный поток-2» в связи с заявлениями правительства ФРГ об отравлении политика Алексея Навального веществом из группы «Новичок».
РБК00:42
4

Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.
РИА Новости20:14
178

Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новостивчера в 11:02
764

В Бундестаге не верят в причастность Кремля к отравлению Навального

Заместитель спикера Бундестага (парламента Германии) Вольфганг Кубикки заявил, что не верит в причастность властей России, президента Владимира Путина к происшествию с Алексеем Навальным.
Национальная служба новостейвчера в 05:21
10