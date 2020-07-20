Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1% и упростить некоторые процедуры для развития бизнеса в стране.

с чего всё началось

«Предоставить право субъектам Российской Федерации, на территории которых реализуется эксперимент по применению налога на профессиональный доход, снижать ставку налога на профессиональный доход до 1% для разных видов деятельности по аналогии с таким правом по упрощенной системе налогообложения», — отмечается в письмах.

Регионам предложили дать право снижать налог для самозанятых до 1%

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