Экономика
Парламентская газетаРегионам предложили дать право снижать налог для самозанятых до 1%
«Предоставить право субъектам Российской Федерации, на территории которых реализуется эксперимент по применению налога на профессиональный доход, снижать ставку налога на профессиональный доход до 1% для разных видов деятельности по аналогии с таким правом по упрощенной системе налогообложения», — отмечается в письмах.
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Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1% и упростить некоторые процедуры для развития бизнеса в стране.ТАСС00:02
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Ярослав Нилов поддержал идею дать регионам право снижать налог для самозанятых до 1%
Парламентская газета05:38
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Общество
Госдума 21 июля обсудит цифровые финансовые активы: пока без биткоинов
Москва, 20 июля 2020, 11:38 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля может обсудить во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах, уточнены нормы о майнинге и биткоинах, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM 04:38
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Технологии
В арктическом хранилище размещён 21 Тбайт открытого исходного кода
Архив открытого исходного кода отправлен 8 июля на хранение в защищённое арктическое хранилище Arctic World Archive на одном из островов архипелага Шпицберген.
Арктик.ру 03:52
Армия и оружие
Российские военные отследят действия эсминца ВМС США в Черном море
Напомним, 19 июля шестой флот ВМС США сообщил, что эсминец «Портер» типа «Орли Берк» примет участие в учениях Sea Breeze — 2020 совместно с вооруженными силами Украины.
REGNUM 02:36
Политика
США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список причастность к нарушениям прав человека в республике, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Коммерсантъ 10:53
Общество
Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный объявил о закрытии организации. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 09:32
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
Evo-rus.com 06:17
Политика
Путин подписал закон о повышении выплат семьям погибших военных
Закон о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных подписал президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 09:40
Шоу-бизнес
Диденко подтвердила новый роман спустя 5 месяцев после гибели мужа
Блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой в феврале этого года в Москве произошла трагедия из-за сухого льда, подтвердила информацию о своем новом романе.
РЕН ТВ 07:04
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
РИА Новости вчера в 05:36
Шоу-бизнес
Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
По словам представителей Телегина и Пелагеи, суд заслушал доводы и в связи с тем, что были запрошены определенные документы, перенес заседание на 11 августа.
РИА Новости 10:16
Общество
Франция начала выдавать визы россиянам
В сообщении сказано, что визы начнут выдавать с 20 июля, но пока только для отдельных категорий граждан.
РБК 10:19
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП в отношении Михаила Ефремова.
Интерфакс 09:09
Политика
В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу
Поводом для обращения Кадырова в Telegram стало интервью Зеленского, в котором он говорил о своих извинениях перед главой Чечни за оскорбительный видеоролик в украинской юмористической программе несколько лет назад.
Инфорос 08:39
Политика
Украинский МИД выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором выразило протест в связи с посещением Крыма президентом России Владимиром Путиным.
Life.ru 10:33
Происшествия
В Польше арестовали российского криминального авторитета «Циркача»
Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке "Циркач" арестован в Польше, решение о его экстрадиции примет суд, сообщила РИА Новости официальный представитель окружной прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк.
РИА Новости 11:37
Наука
Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые
RuNews24.ru 18 июля в 08:25
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Авто
Компания Toyota презентовала обновленный логотип
Представители компании рассказали: «Новый логотип будет применён во всех сферах бизнеса корпорации Toyota, текущая версия лого пока останется актуальной для транспортных средств, выпускаемых компанией».
ToDay News Ufa 11:51
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Общество
Иммунолог оценил необходимость ношения масок на свежем воздухе
Врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владимир Жемчугов рассказал «Звезде» о целесообразности ношения медицинских масок на открытом воздухе.
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Минздрав Украины собирается продлить действие карантина
Срок карантина от коронавируса на Украине истекает 31 июля, но, по словам Степанова, он будет продлен.
ИА Красная Весна 17 июля в 16:12
Армия и оружие
SpaceX объявила срок запуска ракеты с военным спутником Южной Кореи
Компания SpaceX назначила на 20 июля запуск военного спутника связи Республики Корея Anasis-2 c помощью ракеты-носителя Falcon 9.
News.ru вчера в 09:33