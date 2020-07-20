Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаРегионам предложили дать право снижать налог для самозанятых до 1%

«Предоставить право субъектам Российской Федерации, на территории которых реализуется эксперимент по применению налога на профессиональный доход, снижать ставку налога на профессиональный доход до 1% для разных видов деятельности по аналогии с таким правом по упрощенной системе налогообложения», — отмечается в письмах.
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с чего всё началось

Глава ТПП предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1% и упростить некоторые процедуры для развития бизнеса в стране.
ТАСС00:02

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Регионам предложено дать право снижать до 1% налог на самозанятых

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В России предложили дать регионам право снижать налоги для самозанятых

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Глава ТПП предложил дать регионам право снижать налог для самозанятых

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Глава ТПП России предложил снизить налог на самозанятых до 1%

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Глава ТПП предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%

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