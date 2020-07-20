Экономика
Парламентская газетаРегионам предложили дать право снижать налог для самозанятых до 1%
«Предоставить право субъектам Российской Федерации, на территории которых реализуется эксперимент по применению налога на профессиональный доход, снижать ставку налога на профессиональный доход до 1% для разных видов деятельности по аналогии с таким правом по упрощенной системе налогообложения», — отмечается в письмах.
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Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1% и упростить некоторые процедуры для развития бизнеса в стране.ТАСС00:02
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Ярослав Нилов поддержал идею дать регионам право снижать налог для самозанятых до 1%
Парламентская газета05:38
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Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
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В Сети появились материалы игры, отмененной из-за Ghost of Tsushima
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Министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков заявил, что окончательное решение станет известно в среду.
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Спорт-Экспресс вчера в 16:42
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В Прикамье из-за ухудшения эпидситуации усилен масочный режим
Пермь, 20 июля 2020, 16:27 — REGNUM В Пермском крае усилен масочный режим.
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Общество
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Ранее, 20 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам еще в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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РИА Новости 17 июля в 13:30
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Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых
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