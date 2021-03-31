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Известия

Регионам прогнозируют бюджетный кризис

Российские регионы могут столкнуться с бюджетным кризисом. Такой прогноз приводит Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).В источнике
Известия
VSE42.RU

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Аналитики предрекли бюджетный кризис девяти регионам России

VSE42.RU01:07

Эксперты сообщили о риске бюджетного кризиса в регионах из-за пандемии

РБК23:26

Регионам прогнозируют бюджетный кризис

Известия21:01
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Интересное

Трубоукладчик «Академик Черский» направился в Данию для укладки «Северного потока-2»

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» направилось к водам Дании для подготовительных работ перед укладкой труб российского газопровода «Северный поток-2», сообщили информагентства со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG.
Коммерсантъвчера в 14:48

Минздрав рассказал, что нужно для остановки коронавируса в Алтайском крае

Вакцинация в крае показывает, что каких-либо осложнений "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") не дает, только у небольшого процента людей бывает реакция в виде температуры или покраснения в виде укола, которые проходят на 1-3 день, заявили специалисты.
Алтапресс01:06

Депутаты подготовили вопросы к правительству об уровне жизни граждан

«Все вопросы, которые сегодня ставит правительству наша фракция, касаются повышения качества уровня жизни населения, прежде всего, увеличения доходов граждан, регулирования цен на продукты питания, индексации пенсий работающим пенсионерам»,― рассказал первый зампред фракции «Единой России», член Совета Госдумы Адальби Шхагошев.
Известия17:00