Судно-трубоукладчик «Академик Черский» направилось к водам Дании для подготовительных работ перед укладкой труб российского газопровода «Северный поток-2», сообщили информагентства со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG.
Вакцинация в крае показывает, что каких-либо осложнений "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") не дает, только у небольшого процента людей бывает реакция в виде температуры или покраснения в виде укола, которые проходят на 1-3 день, заявили специалисты.
«Все вопросы, которые сегодня ставит правительству наша фракция, касаются повышения качества уровня жизни населения, прежде всего, увеличения доходов граждан, регулирования цен на продукты питания, индексации пенсий работающим пенсионерам»,― рассказал первый зампред фракции «Единой России», член Совета Госдумы Адальби Шхагошев.