Минздрав рассказал, что нужно для остановки коронавируса в Алтайском крае

Вакцинация в крае показывает, что каких-либо осложнений "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") не дает, только у небольшого процента людей бывает реакция в виде температуры или покраснения в виде укола, которые проходят на 1-3 день, заявили специалисты.