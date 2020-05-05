Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне резкого снижения пассажиропотока в пригородном сообщении разрешила регионам пересматривать экономически обоснованные тарифы перевозок. Об этом говорится в сообщении регулятора, поступившем в РБК.

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На фоне коронавируса Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила регионам пересматривать экономически обоснованный тариф перевозок. С конца марта спрос на поездки в пригородном сообщении упал на 50%, сообщает РБК.

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