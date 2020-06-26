Экономика
Российская газетаРегионам разрешили платить субсидии торгующим алкоголем организациям
Регионам разрешили помогать субсидиями организациям из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей, реализующим подакцизную продукцию.
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Кино
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
Свободная Пресса 20:24
Армия и оружие
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 3 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 1, Идлиб - 2. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в тексте бюллетеня.
РИА Новости 05:44
Происшествия
В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый
Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 17:50
Экономика
Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности
Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 06:19
Политика
В Конгрессе США откорректируют санкции против «Северного потока-2»
В Палату представителей Конгресса США внесен новый законопроект, направленный против газопровода "Северный поток-2", написал в Twitter конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.
Российская газета 11:34
Происшествия
В московских роддомах пройдут проверки из-за найденных младенцев
В роддомах Москвы будет проведена проверка после истории с пятью младенцами, найденными в квартире, сообщила «РИА Новости» детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Общество
В Калининградской области 27 июня запрещено продавать спиртное
В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
Русский Запад 10:34
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции превысила 65%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ превысила 65%, проголосовали почти 763,8 тыс. человек.
ТАСС 11:54
Политика
Ефремов: Путин не просил меня садиться за руль
Артист отметил, что садиться за руль в тот вечер его не просили «ни Путин, ни кто-то другой».
Росбалт 16:59
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
Авто
Компания УАЗ отказалась от проекта «Русский Прадо»
Проект обновленного УАЗ "Патриот", который известен под прозвищем "Русский Прадо", реализован не будет.
Новые автомобили 10:24
Общество
Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 4 июля
Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
Интерфакс 10:12
Армия и оружие
Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане
Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании.
Lenta.ru 17:34
Происшествия
Рэпер Huey погиб в результате перестрелки в США
Известия 21:27
Наука
Долгосрочные физические тренировки могут влиять на активность генов
Специалисты доказали, что долгосрочные физические тренировки, которые проводятся более десяти лет, могут повлиять на активность ответственных за предотвращение метаболических заболеваний генов.
UfaTime.ru 05:55
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш 00:53
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
Политика
Зеленский пообещал крымским татарам вернуть Украине Крым и людей
ИА Красная Весна 11:49
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 13:28
Здоровье
Ещё 196 человек заболели коронавирусом в Воронежской области
За минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 196 случаев заболевания коронавирусом.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 01:57
Политика
Путин пригласил Макрона посетить Россию
Президент России Владимир Путин пригласил своего коллегу, французского лидера Эммануэля Макрона в Россию с визитом.
Известия 12:17
Происшествия
Мосгоризбирком: аспиранта МГУ никто голосовать не принуждал
Фейк о принуждении голосовать по поправкам к Конституции обвиняемого в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова опровергла уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, 26 июня сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 09:29
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК вчера в 05:33
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
Стилист сделал ей длинную густую челку. «Настроение челка!» - подписала она снимок.
Lisa.ru 10:45
Здоровье
В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия
В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
FlashNord 08:33
Футбол
Тренер «Барселоны» признался, что клуб не сообщал ему об уходе Артура
Клуб не сообщал мне, что Артур покидает "Барселону", поэтому я не воспринимаю эту информацию как должное.
Газета.Ru 21:18