Экономика
Аргументы и ФактыРегионам разрешили платить субсидии торгующим алкоголем организациям
Правительство РФ разрешило субъектам РФ выплачивать субсидии организациям из перечня наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики, которые при этом торгуют подакцизной продукцией, в том числе алкоголем. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
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Для торгующих алкоголем кафе и гостиниц разрешили выделять субсидии
Rambler News Serviceвчера в 03:33
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Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
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Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 13:09
Космос
«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon
Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из материала в журнале корпорации «Русский космос».
Ведомости 10:39
Хоккей
«Вашингтон» оценил хоккейные навыки сына Александра Овечкина
«Вашингтон Кэпиталз» прокомментировал видео, в котором старший сын российского нападающего Александра Овечкин совершает броски по воротам.
Чемпионат вчера в 22:29
Общество
Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле
"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:41
Технологии
Бета-версия iOS 14 обнаружила «шпионскую» функцию в TikTok
Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes. iOS 14 is snitching on it with the new paste notification pic.twitter.com/OSXP43t5SZ — Jeremy Burge (@jeremyburge) June 24, 2020 Но на этом все не закончилось и дабы избежать дальнейших разбирательств, создатели приложения решили удалить этот функционал из приложения.
The GEEK 06:56
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%
Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек.
РБК 03:57
Наука
В Сибири начали использовать ездовых собак 9500 лет назад
Все современные ездовых породы собак произошли от одного предка, которого в Сибири использовали уже более 9,5 тыс. лет назад.
RuNews24.ru 02:16
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
Происшествия
Двух человек на надувном матрасе унесло в Черное море под Анапой
В районе села Сукко, расположенном в 10 км к югу от Анапы, в акваторию Черного моря унесло двух людей на надувном плавсредстве.
РБК 10:12
Кино
Марго Робби сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»
Evo-rus.com 08:42
Общество
Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 09:15
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 55 случаев коронавируса
В Пермском крае за предыдущие сутки выявили еще 55 случаев заражения коронавирусом.
Рифей-Пермь 03:54
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости вчера в 09:32
Спорт
Shakedown Hawaii выпустят на Wii и Wii U
Ретро-аркаду Shakedown Hawaii выпустят на Wii и Wii U — консолях, которым в последние годы уделяется крайне мало внимания.
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Игры
В Twitch состоялась трансляция Night City Wire по игре Cyberpunk 2077
ИА Красная Весна вчера в 05:16
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Космос
НАСА смонтировало часовой фильм из снимков Солнца за последние 10 лет
В НАСА рассказали, что в основу фильма легли материалы собранные Обсерваторией солнечной динамики (SDO), которая в течение 10 лет вела беспрерывное наблюдение за Солнцем.
ИА Красная Весна 07:44
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили вчера в 12:05
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США дадут Украине 50 миллионов долларов на летальные средства обороны
Украина может получить от США 50 миллионов долларов на летальные средства обороны.
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В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Армия и оружие
Тестирования «Супер-Сухого» Су-57 пройдут в 2022 году
Главным отличием «Супер-Сухого» истребителя от стандартной версии станет наличие турбореактивного мотора под названием «изделие 30», благодаря которому он превзойдет базовый самолет по боевой мощности.
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Авто
Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин
На втором месте оказались Chevrolet и Ram, у которых выявили по 141 проблеме на 100 автомашин.
RuNews24.ru 06:13
Футбол
Тедеско похвалил игроков «Спартака» за матч против «Уфы»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча 24-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0).
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