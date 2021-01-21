Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ПолитРоссия
ПолитРоссия

Регионам рекомендовали ограничить цены на макароны, яйца и картофель

Власти регионов будут обязаны провести совещания с производителями по вопросу корректировки продуктовых цен, в том числе на яйца, макароны и картофель. Необоснованное скачкообразное подорожание продуктов является недопустимым, подчеркнули в министерстве.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минсельхоз рекомендовал ограничить цены на макароны, яйца и картофель

Минсельхоз рекомендовал региональным властям провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости02:49
Подробнее о событии
РИА Новости

Минсельхоз рекомендовал ограничить цены на макароны, яйца и картофель

РИА Новости02:49
ТАСС

Минсельхоз рекомендовал регионам обсудить сдерживание цен на макароны, яйца и картофель

ТАСС02:47
Ведомости

Минсельхоз призвал регионы сдержать рост цен на яйца и макароны

Ведомостивчера в 13:00
ПРАЙМ

Власти рекомендуют обсудить сдерживание цен на макароны, яйца и картофель

ПРАЙМ02:32
URA.Ru

Минсельхоз РФ призвал регионы заморозить цены еще на три продукта

URA.Ru02:29
Реальное время

Минсельхоз России призвал регионы сдержать рост цен на яйца и макароны

Реальное времявчера в 13:30
RT на русском

Минсельхоз поручил регионам контролировать цены на картофель и яйца

RT на русском02:35

США намерены присоединиться к вакцинной программе ВОЗ

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что Вашингтон присоединится к вакцинной программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) под названием COVAX.
США намерены присоединиться к вакцинной программе ВОЗ
Парламентская газета04:55

Навальный выложил расследование о дворце Путина за 100 миллиардов рублей

В своем расследовании ФБК делают вывод, что президент России Владимир Путин через подставных лиц является подлинным владельцем недвижимости, а сам дворец и его инфраструктура были возведены за счет коррупционных схем.
Anews19 января в 09:19

Третий «Мир Юрского периода» свяжет все фильмы франшизы

Третья часть "Мира Юрского периода", которая получила подзаголовок "Господство", будет особенной: она станет кульминационной для франшизы и свяжет сюжеты всех предыдущих картин, включая оригинальную трилогию, в одну общую историю.
Российская газетавчера в 11:08