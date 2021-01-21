Власти регионов будут обязаны провести совещания с производителями по вопросу корректировки продуктовых цен, в том числе на яйца, макароны и картофель. Необоснованное скачкообразное подорожание продуктов является недопустимым, подчеркнули в министерстве.

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С чего всё началось Минсельхоз рекомендовал ограничить цены на макароны, яйца и картофель Минсельхоз рекомендовал региональным властям провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости 02:49