Экономика

ИзвестияИзвестияРегионам спрогнозировали рост долга на 500 млрд

Ранее «Известия» сообщали, что за март–апрель 2020 года регионы заработали 2,2 трлн рублей, что на 200 млрд, или 10%, меньше, чем годом ранее. Пандемия коронавируса отразилась и на расходах региональных бюджетов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кредиты и сокращение трат ожидают 58 регионов России

РЕН ТВ18:45

Аналитики перечислили регионы с самым прочным бюджетом

ФедералПресс18:03

Аналитики считают, что около трети регионов России смогут обойтись без заемных средств

ТАСС17:31

Треть регионов РФ смогут избежать роста долга в 2020 г - АКРА

ПРАЙМ17:01

Аналитики предсказали экономические проблемы 58 регионам

Известия17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
Общество

Попова заявила, что носить маски на пляже не придется

Отдыхающим на пляже россиянам не придется носить маски, однако социальную дистанцию необходимо соблюдать.
ТАСС 04:32
2,4K
Политика

Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост

Подписчики главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обратили внимание на то, что он удалил свой твит, написанный накануне, с рассуждениями о величии Советского Союза.
Газета.Ru 06:35
456
Космос

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru 14:33
110
Общество

Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР

Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru вчера в 13:30
835
Шоу-бизнес

Наташа Королёва о ситуации с Тарзаном: «Вернёт меня Игорю Николаеву»

Наташа Королёва прокомментировала скандал, который разгорелся после высказываний его мужа Сергея Глушко, известного как "Тарзан" о безденежье.
Pravda.Ru 03:48
Экономика

В России может закрыться до 30% салонов связи

Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек.
Ведомости 15:42
1
Общество

Командир Crew Dragon ударился головой при переходе на МКС

NASA сообщило, что командир экипажа Crew Dragon Даг Херли ударился лбом при переходе с корабля на Международную космическую станцию.
RT на русском 16:45
11
Футбол

Наумов: думаю, что Семин найдет себе новую команду

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов порассуждал о будущем наставника "железнодорожников" Юрия Семина, передает "Спорт день за днем".
Газета.Ru 16:21
Общество

В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты

Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
РИА Новости 07:51
2
Армия и оружие

В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый образец бронетехники

В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый бронеавтомобиль.
Дни24 вчера в 01:30
30
Космос

Марсианский город будут строить Объединенные Арабские Эмираты

LentaChel.ru 29 мая в 11:20
Общество

Поющий «Траву у дома» Илон Маск «взорвал» интернет

Слово и Дело 12:12
31
Общество

Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму

Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
REGNUM 17:00
1
Общество

ОАЭ направят два самолёта в Чечню и Дагестан с медицинским снабжением

RT на русском 17:00
7
Футбол

«Барселона» возобновит сезон в Примере 13 июня, «Реал» — 14-го

Чемпионат 17:23
Политика

МВД Белоруссии сообщило о накале ситуации перед выборами

Минск, 1 июня 2020, 01:10 — REGNUM Ситуация накануне президентских выборов в Белоруссии серьёзно накаляется, заявил 31 мая первый заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
REGNUM 18:10
6
Авто

Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая

Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
Car.ru вчера в 14:28
Общество

Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок

Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета 16:57
166
Энергетика

Reuters: Россия согласилась на перенос встречи ОПЕК+

Россия не возражает против переноса следующей встречи Организации стран-экспортеров нефти и не входящих в нее государств, известной как ОПЕК+, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в ОПЕК+.
Коммерсантъ 11:19
1
Политика

«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии

Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM вчера в 13:02
6
Хоккей

Назаров — о протестах и беспорядках в США: «Очень удивлен, почему молчат наши энхаэловские правдорубы»

Первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров высказался относительно массовых беспорядков, охвативших США после инцидента в Миннеаполисе.
Sport24.ru 16:48
1
Общество

В России запретили взыскивать долги с социальных выплат

Принудительное списание долгов с выплат социального характера в России исключается с 1 июня.
ИА Красная Весна 18:31
Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru вчера в 07:28
121
Гаджеты

«Билайн» продает компактный смартфон с NFC по беспрецедентно низкой цене – за 7 тысяч рублей

В онлайн-магазине оператора «Билайн» зафиксировано любопытное предложение, касающееся смартфона Nokia 4.2 – компактной и при этом вполне сбалансированной в плане характеристик модели.
Dgl.ru 18:28
Кино

Премьера нового сезона «Ну, погоди!» может состояться в конце лета

Председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева заявила, что премьера первого эпизода нового цикла мультсериала «Ну, погоди!» планируется на конец лета или начало осени 2020 года, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 29 мая в 11:34
Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
9,4K
Армия и оружие

Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года

Военное дело 07:55
9
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
1,1K
Религия

В Подмосковье разрешили ходить в храмы

В Подмосковье православные могут посещать храмы, когда в них нет богослужений, и участвовать в богослужениях на улице, сообщил во время проповеди в Новодевичьем монастыре патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Вести.Ru 12:15
211
Здоровье

Главный онколог Минздрава рассказал о признаках рака кожи

Главный онколог Минздрава России рассказал о признаках рака кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:40
9
Как работают Яндекс.Новости?
Главное