Экономика
ИзвестияРегионам спрогнозировали рост долга на 500 млрд
Ранее «Известия» сообщали, что за март–апрель 2020 года регионы заработали 2,2 трлн рублей, что на 200 млрд, или 10%, меньше, чем годом ранее. Пандемия коронавируса отразилась и на расходах региональных бюджетов.
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Космос
ПМ: скафандры астронавтов корабля Crew Dragon не для космоса
Скафандры, в которых сегодня американские астронавты Боб Бенкен и Даг Херли должны вылететь с Мыса Канаверал (США) на корабле Crew Dragon к Международной космической станции предназначены исключительно для защиты во время запуска.
Недвижимость.RU вчера в 06:47
Общество
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
Известия 00:29
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Единоборства
Минеев нокаутировал Пронина на турнире в Минске
Поздним вечером 30 мая в Минске завершился турнир по смешанным единоборствам, в главном событии которого встречались Владимир Минеев и Артур Пронин.
Чемпионат 04:27
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2020 года
С наступлением первого летнего месяца в жизни россиян появилось множество изменений.
Москва 24 17:03
Гаджеты
В сети анонсировали цены на новые процессоры AMD серии Ryzen 3000XT
Стоимость новых процессоров компании AMD серии Ryzen 3000XT появилась на сайте французского интернет-магазина, сообщается 31 мая на сайте Materiel.net.
ИА Красная Весна 16:09
Гаджеты
Apple начала продавать восстановленные iPhone XR
Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices 29 мая в 09:05
Единоборства
Камару Усман отреагировал на победу Гилберта Бернса
FightTime.ru 08:14
Общество
Соцдистанция станет обязательной в самолетах
Социальная дистанция станет обязательной в самолетах. Соблюдать ее нужно будет на входе в лайнер, во время нахождения в нем и на выходе.
Rostov.ru 14:58
Общество
Microsoft заменит журналистов роботами
Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда вчера в 13:16
Политика
США объявят движение «Антифа» террористической организацией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты признают движение «Антифа» террористической организацией.
Коммерсантъ 15:08
Здоровье
Прокуратура проверит жалобы медиков подмосковной больницы
Медики сообщали о невыплатах положенных надбавок, а также ошибках руководства медицинского учреждения, повлекших заболевания и даже смерти сотрудников.
Известия 14:27
Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru вчера в 13:30
Футбол
Юрий Семин: «Торжественные проводы? С этими руководителями — нет»
31 мая истек его контракт с «Локо», руководство клуба решило его не продлевать, команду возглавит Марко Николич.
Спорт-Экспресс 17:30
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
Космос
«Роскосмос» испытает две новые ракеты
«Роскосмос» в 2020 году планирует провести испытания двух новых ракет.
BFM.ru 06:24
Политика
Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост
Подписчики главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обратили внимание на то, что он удалил свой твит, написанный накануне, с рассуждениями о величии Советского Союза.
Газета.Ru 06:35
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Экономика
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения.
Коммерсантъ 17:01
Общество
ОАЭ направят два самолёта в Чечню и Дагестан с медицинским снабжением
RT на русском 17:00
Происшествия
В Москве ветер повалил более 60 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упали более 60 деревьев.
RT на русском 15:40
Общество
«Академик Черский» покинул немецкий порт Мукран
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" после трех недель стоянки вышел из порта Мукран в Германии, где находится логистическая база "Северного потока — 2". Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию морских судов.
Народные новости 28 мая в 05:36
Футбол
Божин покидает «Торпедо» и намерен трудоустроиться в РПЛ
25-летний защитник намерен продолжить карьеру в одном из клубов Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ 11:46
Экономика
Передачу продуктов на благотворительность просят освободить от НДС
Передачу продуктов на благотворительность просят освободить от НДС Избавление бизнеса от уплаты налога на прибыль при передаче продуктов на благотворительность не сделает процесс для бизнеса более выгодным, чем утилизация, утверждают в фонде продовольствия «Русь».
Коммерсантъ 18:05
Кино
«Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
Peterburg2.ru 17:22
Культура
Как нобелевского лауреата наказали за нацистскую пропаганду
Как нобелевского лауреата наказали за нацистскую пропаганду После капитуляции гитлеровской Германии в мае 1945 года Норвегия освободилась от оккупации.
Коммерсантъ вчера в 17:00
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Экономика
Белый дом строит систему управления отходами вручную
С плана мероприятий по раздельному сбору твердых коммунальных отходов (ТКО) в прошедшую пятницу на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, ответственной за экологическую политику, были сняты все разногласия заинтересованных ведомств.
Коммерсантъ 18:05