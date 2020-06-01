Экономика
URA.RuТрем регионам УрФО не придется залезать в кредиты и экономить
В рейтинг вошла также Москва — ее остатки составили 1,1 трлн рублей (475% от ежемесячных расходов). Остальные 58 субъектов вряд ли смогут обойтись без секвестра бюджета либо наращивания долга.
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с чего всё началось
Большей половине российских регионов в 2020 году придется либо урезать объем расходов, либо залезть в долги. Об этом говорится в отчете рейтингового агентства АКРА, посвященном прочности бюджетов субъектов.Известиявчера в 17:01
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