Большей половине российских регионов в 2020 году придется либо урезать объем расходов, либо залезть в долги. Об этом говорится в отчете рейтингового агентства АКРА, посвященном прочности бюджетов субъектов.

с чего всё началось

В рейтинг вошла также Москва — ее остатки составили 1,1 трлн рублей (475% от ежемесячных расходов). Остальные 58 субъектов вряд ли смогут обойтись без секвестра бюджета либо наращивания долга.

Трем регионам УрФО не придется залезать в кредиты и экономить

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