Большей половине российских регионов в 2020 году придется либо урезать объем расходов, либо залезть в долги. Об этом говорится в отчете рейтингового агентства АКРА, посвященном прочности бюджетов субъектов.

с чего всё началось

Ранее «Известия» сообщали, что за март-апрель 2020 года регионы заработали 2,2 трлн рублей, что на 200 млрд (или 10%) меньше, чем годом ранее. Пандемия коронавируса отразилась и на расходах региональных бюджетов.

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