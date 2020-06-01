Экономика

ИзвестияИзвестияРегионам спрогнозировали рост долга на 500 млрд рублей

Ранее «Известия» сообщали, что за март-апрель 2020 года регионы заработали 2,2 трлн рублей, что на 200 млрд (или 10%) меньше, чем годом ранее. Пандемия коронавируса отразилась и на расходах региональных бюджетов.
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с чего всё началось

Очередь на занимать: 58 регионам не обойтись без кредитов или сокращения трат

Большей половине российских регионов в 2020 году придется либо урезать объем расходов, либо залезть в долги. Об этом говорится в отчете рейтингового агентства АКРА, посвященном прочности бюджетов субъектов.
Известиявчера в 17:01

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Аналитики назвали наиболее финансово устойчивые регионы

Будущее России. Национальные проекты02:40

Аналитики перечислили регионы с самым прочным бюджетом

ФедералПрессвчера в 18:03

Большинству регионов России придется урезать расходы в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 20:45

Трем регионам УрФО не придется залезать в кредиты и экономить

URA.Ruвчера в 19:40

Кредиты и сокращение трат ожидают 58 регионов России

РЕН ТВвчера в 18:45

Российские регионы влезут в долги на полтриллиона рублей

Уралинформбюро00:31

Двум третям регионов придется резать бюджеты или брать кредиты

Известиявчера в 20:10
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Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
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Общество

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru вчера в 14:33
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Шоу-бизнес

Жена Александра Овечкина поделилась снимком сразу после родов

Жена известного хоккеиста Александра Овечкина, Настасья Шубская поделилась фотографиями сразу после родов и поразила поклонников своей формой.
Gazeta.SPb вчера в 16:57
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Общество

В России выявлено 9035 новых случаев коронавируса

Коронавирус нового типа был выявлен у 9035 человек за прошедшие сутки.
NewInform 03:42
Религия

Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

Газета.Ru 03:50
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Общество

Хэмилтон призвал коллег откликнуться на события в США

F1news.ru вчера в 17:57
Общество

Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам

Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
2,7K
Здоровье

На Урале за сутки коронавирусом заразились еще 652 человека

На Урале за сутки коронавирусом заразились 652 человека. Самое большое количество инфицированных зарегистрировано в Екатеринбурге.
Профиль 30 мая в 22:00
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Политика

Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели

В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
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Музыка

Клип Little Big стал «самым трэшовым» на берлинской музыкальной премии

Клип "Go Bananas" российской группы Little Big стал лауреатом премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трэшовое видео", сообщили музыканты в Instagram.
Радио Sputnik 05:18
5
Культура

Путин поздравил актрису Евгению Симонову с днем рождения

ТАСС 03:28
Общество

Названы изменения в жизни россиян с 1 июня

Лето начнется для россиян сразу с нескольких нововведений, появившихся в результате коронавирусной пандемии — подробнее о каждом из них сообщают «Известия».
Городовой 03:55
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Происшествия

Шестилетняя девочка пропала в Крыму во время рыбалки с отцом

Известия 01:44
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Авто

Kia выпустит новый минивэн на базе Kia Sorento

KIA готовит к премьере новое семейство минивэнов Carnival, также известных под именем Sedona.
Автоновости дня вчера в 11:02
5
Шоу-бизнес

Сын актрисы Яковлевой рассказал, что живет на деньги родителей

Шальных уже около десяти лет живет отдельно, в квартире, которая принадлежит его звездной матери.
ФАН вчера в 19:36
14
Здоровье

Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками

Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо вчера в 02:05
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Происшествия

На Кубани коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок

ТАСС/ Коронавирус выявили у 82 жителей Краснодарского края за сутки, среди них восьмимесячный ребенок, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе региона.
ТАСС 30 мая в 04:29
1,2K
Политика

Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 03:47
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Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды для Крыма

Наталья Поклонская направила Верховному комиссару ООН по правам человека письмо с призывом осудить действия Киева, перекрывшего подачу воды в Крым.
Газета.Ru 03:51
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
1,3K
Общество

Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых

В Роспотребнадзоре считают, что первыми среди россиян на отдых внутри страны поедут жители регионов с благоприятной эпидемиологический ситуацией.
Piter.tv 30 мая в 10:33
148
Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
35
Армия и оружие

Почти 90 единиц техники ЧФ пройдут на параде Победы в Севастополе

Почти 90 единиц техники Черноморского флота примут участие в параде по случаю 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Севастополе 24 июня.
Новый Севастополь 02:14
2
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
1,5K
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров сделал роскошный ремонт в комнате сына

Например, недавно Филипп Бедросович раскошелился на новый ремонт в комнате своего сына Мартина в своём доме.
Bimru.ru вчера в 11:20
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Футбол

Семин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что совет директоров и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе должны покинуть московский клуб.
РИА Новости 03:17
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Общество

В Москве открылись непродовольственные магазины

Российская газета 01:58
257
Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:05
986
Общество

Тульские власти рассказали о новых пациентах с коронавирусом

Восемь из 104 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.
РИА Новости вчера в 04:12
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Космос

Спутник «Экспресс-АМ6» частично перестал работать

Ранее оператор спутника, предприятие "Космическая связь", сообщило, что с 25 марта из-за аномальной работы системы охлаждения на "Экспрессе-АМ6" пришлось выключить транспондеры (приемопередатчики) Ка-диапазона.
РИА Новости вчера в 20:24
2
Как работают Яндекс.Новости?
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