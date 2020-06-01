Экономика
ИзвестияРегионам спрогнозировали рост долга на 500 млрд рублей
Ранее «Известия» сообщали, что за март-апрель 2020 года регионы заработали 2,2 трлн рублей, что на 200 млрд (или 10%) меньше, чем годом ранее. Пандемия коронавируса отразилась и на расходах региональных бюджетов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Большей половине российских регионов в 2020 году придется либо урезать объем расходов, либо залезть в долги. Об этом говорится в отчете рейтингового агентства АКРА, посвященном прочности бюджетов субъектов.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Общество
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина поделилась снимком сразу после родов
Жена известного хоккеиста Александра Овечкина, Настасья Шубская поделилась фотографиями сразу после родов и поразила поклонников своей формой.
Gazeta.SPb вчера в 16:57
Общество
В России выявлено 9035 новых случаев коронавируса
Коронавирус нового типа был выявлен у 9035 человек за прошедшие сутки.
NewInform 03:42
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
Газета.Ru 03:50
Общество
Хэмилтон призвал коллег откликнуться на события в США
F1news.ru вчера в 17:57
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
Здоровье
На Урале за сутки коронавирусом заразились еще 652 человека
На Урале за сутки коронавирусом заразились 652 человека. Самое большое количество инфицированных зарегистрировано в Екатеринбурге.
Профиль 30 мая в 22:00
Политика
Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели
В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
Музыка
Клип Little Big стал «самым трэшовым» на берлинской музыкальной премии
Клип "Go Bananas" российской группы Little Big стал лауреатом премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трэшовое видео", сообщили музыканты в Instagram.
Радио Sputnik 05:18
Общество
Названы изменения в жизни россиян с 1 июня
Лето начнется для россиян сразу с нескольких нововведений, появившихся в результате коронавирусной пандемии — подробнее о каждом из них сообщают «Известия».
Городовой 03:55
Авто
Kia выпустит новый минивэн на базе Kia Sorento
KIA готовит к премьере новое семейство минивэнов Carnival, также известных под именем Sedona.
Автоновости дня вчера в 11:02
Шоу-бизнес
Сын актрисы Яковлевой рассказал, что живет на деньги родителей
Шальных уже около десяти лет живет отдельно, в квартире, которая принадлежит его звездной матери.
ФАН вчера в 19:36
Здоровье
Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками
Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо вчера в 02:05
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок
ТАСС/ Коронавирус выявили у 82 жителей Краснодарского края за сутки, среди них восьмимесячный ребенок, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе региона.
ТАСС 30 мая в 04:29
Политика
Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 03:47
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды для Крыма
Наталья Поклонская направила Верховному комиссару ООН по правам человека письмо с призывом осудить действия Киева, перекрывшего подачу воды в Крым.
Газета.Ru 03:51
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Общество
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
В Роспотребнадзоре считают, что первыми среди россиян на отдых внутри страны поедут жители регионов с благоприятной эпидемиологический ситуацией.
Piter.tv 30 мая в 10:33
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Армия и оружие
Почти 90 единиц техники ЧФ пройдут на параде Победы в Севастополе
Почти 90 единиц техники Черноморского флота примут участие в параде по случаю 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Севастополе 24 июня.
Новый Севастополь 02:14
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров сделал роскошный ремонт в комнате сына
Например, недавно Филипп Бедросович раскошелился на новый ремонт в комнате своего сына Мартина в своём доме.
Bimru.ru вчера в 11:20
Футбол
Семин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что совет директоров и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе должны покинуть московский клуб.
РИА Новости 03:17
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:05
Общество
Тульские власти рассказали о новых пациентах с коронавирусом
Восемь из 104 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.
РИА Новости вчера в 04:12
Космос
Спутник «Экспресс-АМ6» частично перестал работать
Ранее оператор спутника, предприятие "Космическая связь", сообщило, что с 25 марта из-за аномальной работы системы охлаждения на "Экспрессе-АМ6" пришлось выключить транспондеры (приемопередатчики) Ка-диапазона.
РИА Новости вчера в 20:24