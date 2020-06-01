Экономика

ИзвестияИзвестияРегионам спрогнозировали рост долга на 500 млрд рублей

Ранее «Известия» сообщали, что за март-апрель 2020 года регионы заработали 2,2 трлн рублей, что на 200 млрд (или 10%) меньше, чем годом ранее. Пандемия коронавируса отразилась и на расходах региональных бюджетов.
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Трем регионам УрФО не придется залезать в кредиты и экономить

URA.Ru19:40

Кредиты и сокращение трат ожидают 58 регионов России

РЕН ТВ18:45

Треть регионов РФ смогут избежать роста долга в 2020 г - АКРА

ПРАЙМ17:01

Аналитики считают, что около трети регионов России смогут обойтись без заемных средств

ТАСС17:31

Двум третям регионов придется резать бюджеты или брать кредиты

Известия20:10

Аналитики перечислили регионы с самым прочным бюджетом

ФедералПресс18:03
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Футбол

«Локомотив» попрощался с Семиным

Газета.Ru 02:11
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Происшествия

В столице США ввели комендантский час из-за беспорядков

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала Национальную гвардию в городе из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:57
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Общество

С 1 июня в России начнется выплата новых пособий на детей

Напомним, семьям в России начнут выплаты с 1 июня по двум видам пособий. Первое - ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет.
Батайское время 05:32
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Политика

Жириновский считает, что в США может произойти революция

По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, массовые беспорядки в США могут привести к революции.
Московский Комсомолец 19:46
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Происшествия

В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих

В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
Общество

Командир Crew Dragon ударился головой при переходе на МКС

NASA сообщило, что командир экипажа Crew Dragon Даг Херли ударился лбом при переходе с корабля на Международную космическую станцию.
RT на русском 16:45
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Футбол

«Химки» ведут переговоры с двумя инвесторами

В интервью «Советскому спорту» главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что в понедельник состоятся встречи с двумя потенциальными инвесторами.
ProstoProSport 13:15
Кино

Фильм «Текст» признали лучшим по версии Премии АПКиТ

News.ru 15:11
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
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Здоровье

Свердловский губернатор ответил отчаявшейся матери больного ребенка

Жительница Свердловской области пожаловалась губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность сделать операцию больному ребенку из-за ограничений по коронавирусу.
Уралинформбюро 11:28
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Политика

МВД Белоруссии сообщило о накале ситуации перед выборами

Минск, 1 июня 2020, 01:10 — REGNUM Ситуация накануне президентских выборов в Белоруссии серьёзно накаляется, заявил 31 мая первый заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
REGNUM 18:10
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Авто

Кроссовер Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage

Новый кроссовер Geely Icon, вышедший на китайский рынок в феврале 2020 года, обошел по продажам одного из лидеров местного сегмента SUV – KIA KX5/Sportage.
Автоновости дня 11:35
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Кино

Режиссер «Отряда самоубийц» сравнил свою версию фильма с «Джокером»

Кinomania 17:14
Игры

Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 13:21
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Общество

В Екатеринбурге приземлился вывозной рейс из Нью-Йорка

Kursk.com 13:45
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Гаджеты

Смартфон Honor Play 4 показали на рендерах

Megaobzor.com 06:37
Политика

Рогозин заявил о спасении космонавтики от санкций шуткой про батут

Ранее 31 мая глава компании SpaceX Илон Маск после успешного запуска корабля Crew Dragon вспомнил слова Рогозина о батуте и прокомментировал их словами «Батут работает!»
Известия 10:11
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Футбол

«Шахтер» победил киевское «Динамо» в чемпионате Украины по футболу

Интерфакс-Спорт 12:40
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Джон Джонс отказался от чемпионского титула UFC

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Авто

Buick показал кроссовер Envision второго поколения

Американский автопроизводитель поделился первыми официальными фотографиями и некоторыми подробностями о кроссовере Buick Envision второго поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 01:19
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 29 мая в 12:17
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Политика

Экс-советник Обамы заявила о «русском следе» в беспорядках в США

Экс-советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за акциями протеста и беспорядками в Соединенных Штатах Америки, которые в настоящее время наблюдаются в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, может стоять Россия.
Газета.Ru 19:15
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Гаджеты

В Сети провели тесты производительности новых бюджетных процессоров Intel

Рейтинг производительности новых бюджетных процессоров Intel появился в Сети, сообщает 29 мая портал Techpowerup.
ИА Красная Весна вчера в 14:04
Хоккей

«Авангард» подпишет финского защитника из системы «Каролины»

Контракт официально пока не подписан, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Срок соглашения Каски с «Авангардом» — один год.
Спорт-Экспресс 07:05
Экономика

Не пропустите! С 1 июня меняются правила заполнения платежек на выплаты работникам

С 1 июня изменяются правила заполнения платежных документов на выплаты физлицам. Надо будет заполнять новый реквизит — код вида дохода.
ИА Клерк.Ру 29 мая в 09:59
Общество

В Крыму отменили плату за обсерваторы для приезжающих

Власти Крыма отменили плату за размещение приезжающих без конкретной цели в обсерваторах.
Lenta.ru 14:58
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Политика

В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
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Армия и оружие

Российских летчиков станут учить уничтожать беспилотники

Российских летчиков начнут обучать уничтожению разведывательных и ударных беспилотников.
РЕН ТВ 18:54
Как работают Яндекс.Новости?
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