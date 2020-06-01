Экономика
ИзвестияРегионам спрогнозировали рост долга на 500 млрд рублей
Ранее «Известия» сообщали, что за март-апрель 2020 года регионы заработали 2,2 трлн рублей, что на 200 млрд (или 10%) меньше, чем годом ранее. Пандемия коронавируса отразилась и на расходах региональных бюджетов.
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Политика
Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы
Путин объявил нерабочим 24 июня, в этот день пройдет парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ведомости 29 мая в 13:30
Общество
Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить
Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС 20:23
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года.
REGNUM 01:11
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Политика
Песков сообщил о подготовке плана по восстановлению страны
Презентация доклада будет происходить, по словам Пескова, не в закрытом режиме, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 12:35
Игры
Сравнение графики The Last of Us 2 с ранней версией игры и первой частью
Ютубер Cycu1 сравнил графику The Last of Us 2 из недавней презентации State of Play с более ранними кадрами – разница оказалась существенной.
Cyber.sports.ru 29 мая в 11:22
Футбол
«Бней Иегуда» — «Хапоэль Кфар-Саба»: тут вас не ждали
Предлагаем наш прогноз на поединок чемпионата Израиля, в котором 1 июня первый матч плей-офф в Группе вылета проведут «Бней Иегуда» и «Хапоэль Кфар-Саба».
Все про Спорт ру 20:50
Футбол
«Манчестер Юнайтед» близок к продлению аренды Игало
Британский телеканал Sky Sports сообщает, что Манчестер Юнайтед успешно ведет переговоры с китайским Шанхай Шеньхуа о продлении арендного договора нигерийского нападающего Одиона Игало.
Советский спорт 08:43
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет.
Ведомости 20:53
Общество
Мэр Вашингтона ввела комендантский час в связи с беспорядками
На пресс-конференции в воскресенье мэр сообщила, что не собиралась вводить комендантский час в связи с тем, что нарушители закона вряд ли его будут соблюдать.
ТАСС 19:33
Здоровье
За сутки 265 человек заболели коронавирусом в Свердловской области
За сутки прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на Среднем Урале составил 265 человек.
Kursk.com 03:40
Авто
Lamborghini Huracan с большим пробегом продают по рекордной цене
В салоне Royalty Exotic Cars поступило предложение о продаже популярного итальянского спорткара Lamborghini Huracan.
Faktom 11:35
Политика
Экс-советник Обамы заявила о причастности России к беспорядкам в США
За беспорядками в ходе протестов, которые начались в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, может стоять Россия.
РБК 20:19
Хоккей
Назаров — о протестах и беспорядках в США: «Очень удивлен, почему молчат наши энхаэловские правдорубы»
Первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров высказался относительно массовых беспорядков, охвативших США после инцидента в Миннеаполисе.
Sport24.ru 16:48
Общество
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости 15:54
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 21:56
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Игры
Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 13:21
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
Экономика
Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2019 года
Лидерами, как и год назад, остаются Москва и Санкт-Петербург — они набрали более 80 баллов.
РИА Новости 17:00
Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних
Полицейские задержали жителей Санкт-Петербурга, которых подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенных на территории города в течение шести лет.
ТАСС 15:19
Политика
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
Lenta.ru 02:40
Здоровье
Минздрав НСО прокомментировал ожидание пациентов в палатках
Минздрав НСО прокомментировал ожидание пациентов в палатках. Люди жаловались, что они сутками ждут госпитализации в 11-ю больницу.
Любимый город 05:38
Армия и оружие
Подлодка «Вепрь» будет передана Северному флоту в конце июня
Атомная подводная лодка «Вепрь» будет передана Северному флоту в конце июня.
Би-порт 07:21
Политика
Жириновский считает, что протесты в США закончатся революцией
Жириновский считает, что Америка стоит на пороге революции. При этом сам он предлагае придать процессу интенсивности.
РЕН ТВ 21:07
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 19:07