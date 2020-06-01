Экономика
ИзвестияРегионам спрогнозировали рост долга на 500 млрд рублей
Ранее «Известия» сообщали, что за март-апрель 2020 года регионы заработали 2,2 трлн рублей, что на 200 млрд (или 10%) меньше, чем годом ранее. Пандемия коронавируса отразилась и на расходах региональных бюджетов.
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Общество
Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
REGNUM 17:00
Наука
Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался
Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался.
Evo-rus.com 09:22
Наука
Самые распространенные бактерии в океане выращивают вирус в своей ДНК
Исследователи смогли выяснить, что бактерии SAR11, живущие в воде и считающиеся самыми распространенными в мировом океане, могут выращивать вирус в собственной ДНК, заражая им другие организмы.
Discover24 03:41
Армия и оружие
89 лет исполнилось военно-транспортной авиации России
ИА Красная Весна 19:13
Политика
Медведев рассказал об успешности онлайн-праймериз «ЕР»
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование успешно состоялось.
Российская газета 14:58
Здоровье
Попова допускает возникновение осенью второй волны коронавируса
Вторая волна COVID-19 придет осенью, и вместе с подъемом заболеваемости другими респираторными инфекциями, в том числе гриппом, может дать более тяжелое течение болезни, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Вести ФМ вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин считает, что артисты в пандемию «не пропадут»
Владимир Кузьмин же считает, что деньги следует направить «врачам, которые работают сутками, умирают в своих скафандрах», а артисты, как сказал Кузьмин, «не пропадут».
АБН 18:58
Общество
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом
Российская газета 17:34
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета 29 мая в 10:11
Религия
В Подмосковье разрешили ходить в храмы
Вести.Ru 12:15
Киберспорт
NAVI уступили Secret на ESL One Birmingham
Cyber.sports.ru вчера в 11:43
Гаджеты
Объявлена дата анонса фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5
Ранее несколько инсайдеров сообщали, что Mi Band 5 будет представлен в июне или июле.
Astera 10:09
Футбол
Cемин объяснил причину своего ухода из «Локомотива»
Тренер Юрий Семин, который 31 мая покинул «Локомотив», заявил, что мешал руководству клуба своей работой и это привело к его расставанию с командой.
РБК 17:46
Здоровье
Мурашко и глава Башкирии открыли новый инфекционный центр под Уфой
РЕН ТВ вчера в 05:18
Общество
Командир Crew Dragon ударился головой при переходе на МКС
NASA сообщило, что командир экипажа Crew Dragon Даг Херли ударился лбом при переходе с корабля на Международную космическую станцию.
RT на русском 16:45
Футбол
ПСЖ выкупил трансфер Мауро Икарди за €50 млн
Коммерсантъ 18:05
Общество
В России запретили стихийную организацию детского отдыха
С 1 июня вступает в силу закон, запрещающий оказывать услуги в сфере отдыха и оздоровления детей организациям, не включенным в специальный реестр.
Российская газета 11:35
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
Для российских мусульман установили правила посещения мечетей
Духовное управление мусульман (ДУМ) России установило правила, которых региональные общины должны будут придерживаться в ходе постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 16:02
Общество
В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты
Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
РИА Новости 07:51
Политика
ФБР займется расследованием действий «Антифа» во время беспорядков
Антитеррористические подразделения ФБР будут расследовать насилие со стороны антифа и других группировок, заявил генпрокурор — глава министерства юстиции США Уильям Барр.
РИА Новости 15:37
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2020 года
С наступлением первого летнего месяца в жизни россиян появилось множество изменений.
Москва 24 17:03
Происшествия
Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков
Российская газета вчера в 21:22
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 29 мая в 02:32
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Здоровье
В Калининградской области продлили запрет на плановую медпомощь
Калининградские власти продлили запрет на оказание плановой медицинской помощи в больницах региона из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 09:31
Армия и оружие
Захват дрона: военных летчиков обучат уничтожать беспилотники
Уничтожение разведывательных и ударных беспилотников станет обычным элементом боевой подготовки отечественных пилотов.
Известия 17:01
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи.
BFM.ru 09:55