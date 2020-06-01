Ранее «Известия» сообщали, что за март-апрель 2020 года регионы заработали 2,2 трлн рублей, что на 200 млрд (или 10%) меньше, чем годом ранее. Пандемия коронавируса отразилась и на расходах региональных бюджетов.

Общество Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня. 13

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Здоровье Попова допускает возникновение осенью второй волны коронавируса Вторая волна COVID-19 придет осенью, и вместе с подъемом заболеваемости другими респираторными инфекциями, в том числе гриппом, может дать более тяжелое течение болезни, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. 425

Шоу-бизнес Владимир Кузьмин считает, что артисты в пандемию «не пропадут» Владимир Кузьмин же считает, что деньги следует направить «врачам, которые работают сутками, умирают в своих скафандрах», а артисты, как сказал Кузьмин, «не пропадут».

Общество Быков обратился к Путину из СИЗО Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину. 347

Футбол Cемин объяснил причину своего ухода из «Локомотива» Тренер Юрий Семин, который 31 мая покинул «Локомотив», заявил, что мешал руководству клуба своей работой и это привело к его расставанию с командой.

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