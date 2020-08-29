Регионам утроили субсидии для перевода транспорта с бензина на газ

Народные новости 7

Российские регионы получат больше средств для стимулирования перевода автотранспорта с бензина на газ. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщила в субботу пресс-служба правительства РФ. Максимальный размер субсидии увеличен с 25 млн до 75 млн рублей.