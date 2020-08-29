Регионам утроили субсидии для перевода транспорта с бензина на газ
Российские регионы получат больше средств для стимулирования перевода автотранспорта с бензина на газ. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщила в субботу пресс-служба правительства РФ. Максимальный размер субсидии увеличен с 25 млн до 75 млн рублей.В источнике
С чего всё началось
Регионам утроили субсидии для перевода транспорта с бензина на газ
Максимальный размер субсидии увеличен с 25 млн до 75 млн рублей. Она предоставляется в рамках госпрограммы "Развитие энергетики". Эти средства регионы используют для компенсации бизнесу и гражданам части расходов по переводу транспорта с бензина на газ.
Интерфакс03:14
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