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Интерфакс
Интерфакс

Регионам утроили субсидии для перевода транспорта с бензина на газ

Российские регионы получат больше средств для стимулирования перевода автотранспорта с бензина на газ. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщила в субботу пресс-служба правительства РФ. Максимальный размер субсидии увеличен с 25 млн до 75 млн рублей.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Регионам утроили субсидии для перевода транспорта с бензина на газ

Максимальный размер субсидии увеличен с 25 млн до 75 млн рублей. Она предоставляется в рамках госпрограммы "Развитие энергетики". Эти средства регионы используют для компенсации бизнесу и гражданам части расходов по переводу транспорта с бензина на газ.
Интерфакс03:14
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Российская газета

Кабмин втрое увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей на газ

Российская газета03:53
РИА Новости

Мишустин увеличил размер субсидии регионам для перевода транспорта на газ

РИА Новости03:33
News.ru

Субсидии регионам для перевода транспорта с бензина на газ увеличили в трое

News.ru03:49
Народные новости

Кабмин РФ увеличил в три раза компенсации за перевод транспорта на газ

Народные новости03:45
ТАСС

Мишустин втрое увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей на газ

ТАСС03:38
ИА Красная Весна

Субсидии регионам России для перевода автотранспорта на газ утроили

ИА Красная Весна03:50
Интерфакс

Регионам утроили субсидии для перевода транспорта с бензина на газ

Интерфакс03:14

На продажу выставили Ford Mustang Mach 1 из девятой части «Форсажа»

Под капотом у спорткара мотор Cobra Jet на 429 кубических дюймов, что составляет около 7 литров без указания мощности, но у оригинального Mustang 1971 такой агрегат выдавал 335 л.с. Сообщается, что спорткар был отреставрирован под чутким руководством представителей Ford с использованием оригинальных заводских деталей.
Letnews.ru02:28

Молдавия разрешит въезд гражданам России с 1 сентября

Власти Молдавии с 1 сентября отменят запрет на въезд для граждан России, ранее введенный в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря молдавской пограничной полиции Раису Новицки.
Ведомостивчера в 15:42
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Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
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Тихановская допустила участие России в разрешении кризиса в Белоруссии

Вильнюс, 29 августа 2020, 08:05 — REGNUM Россия сможет участвовать в разрешении политического кризиса в Белоруссии, если оппозиция не сможет добиться необходимого результата, заявила 28 августа белорусская домохозяйка Светлана Тихановская, участвовавшая в выборах президента Белоруссии 9 августа.
REGNUM01:05
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Четыре лишенных аккредитации российских журналиста покинут Белоруссию

«Четыре российских журналиста лишены аккредитации МИД Белоруссии, сотрудники посольства обеспечивают их выезд из республики в соответствии с решением белорусских правоохранительных органов», — рассказали в посольстве.
Известия03:50

Венгрия с 1 сентября закрывает границу для борьбы с коронавирусом

Будапешт, 29 августа 2020, 07:09 — REGNUM Власти Венгрии вновь приняли решение закрыть границу для иностранцев с 1 сентября 2020 года, чтобы минимизировать вероятность завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа.
REGNUM00:09
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