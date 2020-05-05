Экономика

Алтайская правдаАлтайская правдаПравительство выделило 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса

Правительство РФ выделило 15,4 млн рублей Алтайскому краю на поддержку бизнеса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения
 правительства.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 17:06, Ашберн
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Власти Китая намеренно скрывали данные о распространении коронавируса, чтобы увеличить импорт медицинских товаров.
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Газета.Ru 11:00
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Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
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«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай

По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК 14:15
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Политика

США модернизируют ядерный арсенал даже при экономическом спаде

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не намерены прекращать модернизацию ядерного потенциала даже при спаде экономики, который спровоцирует сокращения в оборонном бюджете страны.
Газета.Ru 16:40
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«Локомотив» принял решение сменить Сёмина на Николича

Источник сообщает, что главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин покинет московскую команду по истечении контракта.
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Происшествия

Суд досрочно освободил бывшего замглавы управления СК Ламонова

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Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
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На Солнце обнаружен гигантский протуберанец

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В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке

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США заинтересованы в сотрудничестве с Россией по освоению Луны

США надеются на участие партнеров по Международной космической станции (МКС) в своей лунной программе, но не знают, присоединится ли к ним Россия, заявил во вторник глава НАСА Джим Брайденстайн.
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Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер оставила намек на продолжение истории о вампирах.
Газета.Ru 03 мая в 10:00
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Общество

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