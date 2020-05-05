Экономика

Право.руПраво.руРегионам выделили 2 млрд рублей на поддержку предпринимателей

Кабмин утвердил правила возмещения банкам потерь по кредитам застройщикам Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн руб. на первый антикризисный план по борьбе с коронавирусом, согласно которому для малого и среднего бизнеса предусмотрена отсрочка арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, а также зарплатные кредиты по нулевой ставке.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения
 правительства.
Коммерсантъвчера в 09:30

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Регионы получат два миллиарда рублей на поддержку МСП из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 08:08

Карачаево-Черкесия получит самые большие субсидии в СКФО на помощь бизнесу

REGNUM03:53

Правительство выделило 2 млрд рублей регионам на борьбу с коронавирусом

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РБКвчера в 08:23

Крым выделил 700 млн рублей на поддержку жителей региона

Московский Комсомолец07:10

Кабмин выделил регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП

ТАССвчера в 04:54

Регионы получат 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из-за COVID-19

Парламентская газетавчера в 05:16
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Общество

Названа стоимость масок и перчаток в московском метро

Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
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Дни24 вчера в 11:44
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Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
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Газета.Ru 15:24
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Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров

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Общество

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
Общество

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Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления

Народная артистка России Надежда Бабкина, которую в апреле госпитализировали с пневмонией, дала первое интервью после выздоровления.
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В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса

Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной минздрав.
РИА Новости 13:01
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Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
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Происшествия

В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать

В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства семейной драмы: восьмилетний мальчик набросился с ножом на отца и нанес ему несколько ударов.
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Шоу-бизнес

Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына

Ранее блогер Лена Миро прокомментировала новости о возможном психическом расстройстве сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
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Общество

Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах

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Вести.Ru 02:36
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В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб

Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
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Общество

Мантуров опроверг дефицит защитных костюмов у российских врачей

Ранее Мантуров заявил, что Россия за два месяца решила задачу по организации производства медицинских масок, теперь в планах - наращивание объемов производства костюмов.
Московский Комсомолец 14:19
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Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус

Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
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Общество

Продажи одежды в России упали на 90%

На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия 01:00
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Футбол

Marca: ФИФА разрешит делать пять замен в матче

Marca сообщает со ссылкой на собственные источнике в ФИФА, что команды смогут проводить до пяти изменений за игру.
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Культура

Стефани Майер выпустит продолжение «Сумерек»

Продолжение серии романов «Сумерки» может выйти, поскольку об этом говорится 4 мая на официальной странице автора Стефани Майер.
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Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe вчера в 23:59
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Здоровье

Врачи отмечают у больных коронавирусом «счастливую гипоксию»

В издании Sciencemag опубликовали исследование, согласно которому врачи удивляются наличию у больных коронавирусом так называемой "счастливой гипоксии".
Neva.Today вчера в 23:15
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Появились фото интерьера нового Hyundai Tucson

Кроссовер Hyundai Tucson нового поколения удивит салоном.
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Супруга Эммануила Виторгана опубликовала фото подросших дочек

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Общество

Врач призвал не осуждать отказ калининградских медиков от работы

Калининградских медиков, отказавшихся от работы во время борьбы с коронавирусом, не стоит осуждать, не выяснив причину их отказа.
Политика Сегодня 01:00
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Общество

Минобороны назвало число случаев заболевания военных коронавирусом

В России за всё время тестирования коронавирус обнаружен у 1475 российских военных, также вирус диагностирован у 1186 человек в военных вузах.
RT на русском 13:28
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Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 15 апреля преодолела отметку 30 долларов и торгуется по 30,3 доллара за баррель.
Российская газета 10:26
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Игры

6 мая выйдет новый трейлер The Last of Us Part II

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Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

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