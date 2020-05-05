с чего всё началось

Кабмин утвердил правила возмещения банкам потерь по кредитам застройщикам Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн руб. на первый антикризисный план по борьбе с коронавирусом, согласно которому для малого и среднего бизнеса предусмотрена отсрочка арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, а также зарплатные кредиты по нулевой ставке.

Политика Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА». 612

Общество В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.

Здоровье В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной минздрав. 355

Политика МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях. 938

Происшествия В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах. 103

Общество Мантуров опроверг дефицит защитных костюмов у российских врачей Ранее Мантуров заявил, что Россия за два месяца решила задачу по организации производства медицинских масок, теперь в планах - наращивание объемов производства костюмов. 2

Общество Продажи одежды в России упали на 90% На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД». 140

Футбол Marca: ФИФА разрешит делать пять замен в матче Marca сообщает со ссылкой на собственные источнике в ФИФА, что команды смогут проводить до пяти изменений за игру.

Культура Стефани Майер выпустит продолжение «Сумерек» Продолжение серии романов «Сумерки» может выйти, поскольку об этом говорится 4 мая на официальной странице автора Стефани Майер. 37

Общество В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре. 182

Шоу-бизнес Супруга Эммануила Виторгана опубликовала фото подросших дочек Ирина опубликовала снимок подросших дочек, рождение которых стало для нее самым прекрасным событием в ее жизни. 34