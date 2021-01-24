Издание Forbes объяснило неспособность России построить авианосец

Как утверждает популярный аналитик по современным мировым вооружениям Павел Лузин, мнение которого решил осветить известный американский журнал, наиболее возможной, и, может быть, основной проблемой судостроительной сферы Российской Федерации является отсутствие силовых агрегатов, наиболее подходящих для конструкции боевых авианосцев.