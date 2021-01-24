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Регионам выделили 4,7 млрд рублей для стабилизации цен на хлебобулочные изделия

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 4,7 млрд руб. для стабилизации цен на хлебобулочные изделия, сообщается на сайте правительства.В источнике
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«В конце декабря было принято решение, что 2,9 млрд рублей из этой суммы пойдёт на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей — на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям», — говорится в сообщении
.
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