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Правительство выделит российским регионам 20 млрд рублей для выплат пособий по безработице, заявил в пятницу, 24 июля, премьер-министр страны Михаил Мишустин.
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Правительство выделит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

Правительство России выделит регионам около 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице. Об этом заявил в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
ТАСС06:55

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Правительство выделит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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