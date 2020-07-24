Коронавирус
ИзвестияРегионам выделят 20 млрд рублей на пособия по безработице
Правительство выделит российским регионам 20 млрд рублей для выплат пособий по безработице, заявил в пятницу, 24 июля, премьер-министр страны Михаил Мишустин.
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Правительство России выделит регионам около 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице. Об этом заявил в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.ТАСС06:55
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