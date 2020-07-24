Правительство России выделит регионам около 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице. Об этом заявил в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

с чего всё началось

Правительство выделит российским регионам 20 млрд рублей для выплат пособий по безработице, заявил в пятницу, 24 июля, премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Регионам выделят 20 млрд рублей на пособия по безработице

Здоровье Врач перечислил долгосрочные последствия коронавируса для организма Коронавирус далеко не безобиден и имеет серьезные последствия в будущем. Перечислены долгосрочные проблемы для организма. 50

Политика Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь". 42

Авто Volkswagen выпустит новый электрокар e-Zzity Берлин, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen планирует через пять лет выпустить новую модель электрокара ID.1, которая пока получила наименование e-Zzity.

Происшествия На Украине из трудового рабства освободили 13 человек Правоохранители установили, что в так называемом трудовом лагере находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, также среди них были две женщины. 3

Армия и оружие В Израиле: Путин захватил часть Голанских высот Россия активно, но без лишнего шума, вытесняет иранцев и проиранские вооруженные формирования из провинций Кунейтра, Дераа и сирийской части Голанских высот.

Единоборства Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107 Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно. 3

Происшествия В Алтайском крае умерло 9 пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки За прошедшие сутки на территории Алтайского края выявлено еще 146 инфицирований, выписан по выздоровлению 251 пациент, скончались 9 носителей коронавируса, в том числе два пациента непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений. 806

Футбол «Барселона» намерена продать 12 игроков в летнее трансферное окно "Барселона" в летнее трансферное окно намерена совершить кадровую революцию и продать 12 игроков, в которых не заинтересован главный тренер Кике Сетьен.

Политика В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон» В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году. 27

Общество В России назревает потребительский кризис Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. 353