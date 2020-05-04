Экономика
Москва 24Кабмин выделил регионам 2 миллиарда рублей на поддержку бизнеса
Правительство РФ выделило Минэкономразвития РФ 2 миллиарда рублей, которые направят на субсидии малому и среднему бизнесу в регионах страны. Об этом сообщается на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъ04 мая в 09:30
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Регионы России получат 2 млрд рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии
Газета.Ru04 мая в 05:13
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Наука
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По словам исследователей, тесты, которые отличаются большим объемом материала детектора, с очень низким фоновым «шумом» и высокой чувствительностью или нежелательными помехами от других типов сигналов частиц, можно использоваться, чтобы искать разные виды сигналов темной материи.
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Энергетика
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Польша неоднократно заявляла, что больше не хочет быть связанной с «Газпромом» долгосрочными обязательствами, при этом пока у Москвы и Варшавы продолжает действовать еще один длинный контракт на прямые поставки газа в Польшу, действующий до 2022 года (объем закупок — до 10,2 млрд кубометров в год).
Коммерсантъ вчера в 12:50
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Господин Говорун был назначен руководителем фонда 28 августа 2019 года занимавшим в то время пост премьер-министра России Дмитрием Медведевым.
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за пандемии COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа.
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1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
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