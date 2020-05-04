с чего всё началось

Правительство РФ выделило Минэкономразвития РФ 2 миллиарда рублей, которые направят на субсидии малому и среднему бизнесу в регионах страны. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Общество Первый этап ослабления введенных ограничений в Москве начнется 12 мая Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что первый этап ослабления введенных ограничений в Москве начнется 12 мая.

Политика Путин назвал бесперебойную работу транспорта стратегической задачей Президент России Владимир Путин назвал обеспечение бесперебойной работы транспорта во время пандемии коронавируса стратегической задачей. 2

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 650

Общество Поэтапный план выхода Кубани из карантина будет представлен 12 мая Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, по поручению президента все регионы сейчас разрабатывают план поэтапного выхода из режима ограничений, сообщает пресс-служба краевой администрации. 20

Общество Финляндия сохранит пограничный контроль до 14 июня Финляндия сохранит пограничный контроль до 14 июня на всех границах, сообщает в четверг министерство внутренних дел страны.

Экономика Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. 50

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. 4,5K

Наука Дальнейшие поиски темной материи предложили вести на старых детекторах По словам исследователей, тесты, которые отличаются большим объемом материала детектора, с очень низким фоновым «шумом» и высокой чувствительностью или нежелательными помехами от других типов сигналов частиц, можно использоваться, чтобы искать разные виды сигналов темной материи. 9

Транспорт Пассажиров и водителей такси в Москве обяжут носить маски В Москве пассажиры и водители такси обязаны будут носить маски, сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

Энергетика «Газпром» продолжит транзит через Польшу Польша неоднократно заявляла, что больше не хочет быть связанной с «Газпромом» долгосрочными обязательствами, при этом пока у Москвы и Варшавы продолжает действовать еще один длинный контракт на прямые поставки газа в Польшу, действующий до 2022 года (объем закупок — до 10,2 млрд кубометров в год). 2

Общество Голикова поручила МВД разобраться с домашним насилием на изоляции Письмо Голиковой в конце апреля отправили депутаты Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова, разработавшие законопроект о борьбе с домашним насилием. 6

Политика Олег Говорун уходит из фонда защиты дольщиков Господин Говорун был назначен руководителем фонда 28 августа 2019 года занимавшим в то время пост премьер-министра России Дмитрием Медведевым.

Экономика ЦБ предупредил об активности нелегальных кредиторов и форекс-дилеров Банк России фиксирует рост активности нелегальных форекс-дилеров и нелегальных кредиторов, увеличение количества сайтов и платформ, предлагающих заработок на криптовалютах, а также прогнозирует всплеск предложений от так называемых раздолжнителей. 5

Политика Путин: Мишустин идет на поправку Господин Путин сообщил, что Михаил Мишустин участвует в текущей работе, в подготовке всех решений. 960

Общество 98 больных коронавирусом за сутки выявили в Саратовской области В среду, 6 мая оперативный штаб при Правительстве области по противодействию распространению коронавируса сообщил о 98 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, лабораторно подтвержденных за минувшие сутки. 486