Экономика
Российская газетаВ помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства
На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале для размещения правовой информации в понедельник, 4 мая.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъ09:30
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Gazeta.SPb вчера в 22:43
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
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Анонсировано новое обращение Владимира Путина к россиянам
Напомним, первое обращение Владимира Путина россиянам в связи с распространением коронавируса состоялось 25 мая.
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Известия вчера в 20:34
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Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет
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В Чувашии 11 местных жителей массово попытались отбить пьяного водителя у инспектора ДПС.
Lenta.ru 13:54
Футбол
Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире
Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
Матч ТВ вчера в 23:08
Общество
Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии после скандала
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Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Общество
Власти Ленобласти допустили смягчение ограничений после праздников
После майских праздников власти Ленинградской области планируют решить вопрос о смягчении и частичной отмене ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.
ТК Звезда 14:35
Политика
Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
Lenta.ru 05:53
Кино
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Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Тор: Рагнарек», «Кролик Джоджо», «Мандалорец») снимет фильм по вселенной «Звездных войн».
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США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса
К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
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Коммерсантъ 11:28
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
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Газета.Ru 02:20
Здоровье
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Коммерсантъ 12:01
Общество
Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом
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На окраине Донецка произошел обстрел со стороны украинских военных, в результате которого трое детей получили ранения.
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В Кремле дали ответ на вопрос о снятии ограничений в России
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Нефть Brent приближается к $28 за баррель
К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent выросли в цене на $1,18 (4,46%), до $27,62 за баррель.
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Соловьев рассказал о недвижимости в Италии
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