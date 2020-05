Disney продолжит кинофраншизу, несмотря на отказ Джонни Деппа в дальнейших съемках. Об этом сообщил The Disinsider.

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.