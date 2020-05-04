с чего всё началось

Правительство РФ выделило Минэкономразвития РФ 2 миллиарда рублей, которые направят на субсидии малому и среднему бизнесу в регионах страны. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Гаджеты Миллионам пользователей Android требуется обновление под угрозой захвата смартфонов хакерами Пока производители и операторы не выпустили соответствующие обновления для смартфонов, CIS рекомендует пользователям устанавливать только приложения надёжных разработчиков из Google Play, не посещать ненадёжные сайты и не открывать ссылки от неизвестных или ненадёжных источников.

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 897

Общество Онищенко: коронавирус уже «выдыхается» Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал "выдыхаться". 1,5K

Здоровье За сутки 90 человек заболели коронавирусом в Ростовской области По данным Роспотребнадзора на вторник, 5 мая в Ростовской области за сутки еще у 90 человек подтверждена коронавирусная инфекция. 473

Происшествия В Петербурге один человек погиб при обрушении строительных лесов "Один человек погиб и шестеро пострадали при обрушении строительных лесов у 11-этажного строящегося здания во Фрунзенском районе на Расстанной улице, 17 в Петербурге", - говорится в сообщении.

Футбол АПЛ пригрозила аутсайдерам вылетом, если они откажутся возобновить сезон Ряд аутсайдеров АПЛ выступают против возобновления сезона на нейтральных стадионах без зрителей.

Хоккей КХЛ решила не выбирать чемпиона из-за досрочного завершения сезона Руководство Континентальной хоккейной лиги решило не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров чемпионата по итогам сезона-2019/20, досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса. 2

Общество С 12 мая в Крыму введут обязательный масочный режим С 12 мая в Республике Крым при посещении всех общественных мест обязательным для всех граждан становится ношение медицинских масок. 12

Гаджеты Опубликован рейтинг самых мощных недорогих смартфонов Ранее специалисты Роскачества составили рейтинг самых безопасных моделей смартфонов по уровню цифровой безопасности и прочности устройства. 4

Общество В Саратовской области за сутки коронавирусом заразился 41 человек В Саратовской области зафиксировано резкое снижение количества заражений коронавирусом - за минувшие сутки данное заболевание было диагностировано у 41 человека. 480

Общество Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая. 1,3K

Общество В Татарстане подтверждено 105 новых случаев коронавирусной инфекции В Татарстане подтверждено 105 новых случаев COVID-19: из них 8 – завозные, 97 – в результате контакта с заболевшими ранее. 86