Экономика
ТАССКабмин выделил регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП
Правительство РФ выделило Минэкономразвития РФ 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в субъектах РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъ04 мая в 09:30
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Регионы России получат 2 млрд рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии
Газета.Ru04 мая в 05:13
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Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
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Пандемия коронавируса в России может привести к закрытию от трети до половины площадей в сегменте торговли одеждой и обувью по итогам 2020 года.
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Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
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Газета.Ru вчера в 11:14
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В Москве число выписанных превысило количество госпитализированных
В Москве за сутки госпитализировали меньше пациентов с коронавирусом, чем выписали.
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Суперкомпьютер нашел четыре эффективных лекарства от коронавируса
iReactor вчера в 04:27
Политика
США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»
В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
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Российский промоутер предложил Тайсону провести бой с Емельяненко
Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что обсудил с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Майком Тайсоном возможность поединка с бойцом MMA Александром Емельяненко.
Вестник Кавказа вчера в 07:57
Армия и оружие
В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии
Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU 04:45
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На коронавирус за сутки обследовали более 7 тысяч жителей Петербурга
В Петербурге за сутки на коронавирусную инфекцию обследовали 7241 человек. Об этом 7 мая сообщили в оперативном штабе.
МР7.ру 03:42
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Из 1050 диагнозов 89 были поставлены по клиническим показаниям. Активно на въезде в регион было выявлено 426 заболевших (45%).
Orenonline.ru 05:17
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Российские следователи установили причастность двух полковников Вооружённых сил Украины (ВСУ) к обстрелам мирных поселений в Донбассе, где погибли женщина и были ранены трое детей и мужчина.
News.ru 05:34
Хоккей
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Сезон в КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
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Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом
Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:26
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
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За минувшие сутки выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба по борьбе с инфекцией.
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Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы
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Общество
Коронавирусные ограничения в Петербурге могут продлить до 1 июня
Предполагается, что с 12 мая режим самоизоляции в городе продлят – как минимум до 1 июня, если ситуация с коронавирусом в городе не ухудшится.
FlashNord 05:23
Космос
Обнаружена ближайшая к Земле черная дыра
Европейские и американские ученые обнаружили ближайшую к Земле черную дыру. Астрономы описали открытие в журнале Astronomy & Astophysics.
НТВ вчера в 12:43
Происшествия
В Петербурге при обрушении строительных лесов погиб человек
Погиб один человек, пятеро получили травмы, сообщили "РГ" в Управлении МЧС по Санкт-Петербургу.
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Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 03:37
Общество
За сутки 15 жителей Карелии заразились коронавирусом
За прошедшие сутки число заболевших в Карелии увеличилось ещё на 15 человек.
FlashNord 03:45