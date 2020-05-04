с чего всё началось

Правительство РФ выделило Минэкономразвития РФ 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в субъектах РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Политика Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике. 3,8K

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 149

Общество В России может закрыться от 35% до 50% магазинов одежды Пандемия коронавируса в России может привести к закрытию от трети до половины площадей в сегменте торговли одеждой и обувью по итогам 2020 года. 297

Общество Коронавирус: во Владимирской области заболели 896 человек По данным Роспотребнадзора по Владимирской области, на 10 утра 4 мая в регионе зарегистрировано 896 случаев заболевания Covid-19. 584

Единоборства Российский промоутер предложил Тайсону провести бой с Емельяненко Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что обсудил с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Майком Тайсоном возможность поединка с бойцом MMA Александром Емельяненко. 12

Армия и оружие В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера. 1

Здоровье В Оренбуржье за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса Из 1050 диагнозов 89 были поставлены по клиническим показаниям. Активно на въезде в регион было выявлено 426 заболевших (45%). 58

Происшествия СК установил причастность двух полковников ВСУ к обстрелам в Донбассе Российские следователи установили причастность двух полковников Вооружённых сил Украины (ВСУ) к обстрелам мирных поселений в Донбассе, где погибли женщина и были ранены трое детей и мужчина.

Футбол Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции. 106

Происшествия Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии. 1,7K

Общество Коронавирусные ограничения в Петербурге могут продлить до 1 июня Предполагается, что с 12 мая режим самоизоляции в городе продлят – как минимум до 1 июня, если ситуация с коронавирусом в городе не ухудшится. 274