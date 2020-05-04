Экономика

ТАССТАССКабмин выделил регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП

Правительство РФ выделило Минэкономразвития РФ 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в субъектах РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения
 правительства.
Коммерсантъ04 мая в 09:30

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РИА Новости04 мая в 08:08

В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства

Российская газета04 мая в 05:44

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Газета.Ru04 мая в 05:13

Кабмин выделил регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП

ТАСС04 мая в 04:54
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Политика

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Экономика

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Поступления налогов в апреле резко снизились.
Российская газета вчера в 10:11
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Общество

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Общество

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