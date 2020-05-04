с чего всё началось

Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Общество Собянин: с 12 мая самоизоляция в Москве снята не будет Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что с 12 мая в столице начнут работу строительные и промышленные предприятия, однако это не означает отмену ограничительных мер. 5

Авто УАЗ выпустит битопливный УАЗ «Пикап» Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию УАЗ «Пикап».

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 183

Политика Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике. 4K

Футбол Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19. 234

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 598

Армия и оружие СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы. Её запатентовало конструкторское бюро «Южное».

Армия и оружие СК установил причастность двух полковников ВСУ к обстрелам в Донбассе Российские следователи установили причастность двух полковников вооружённых сил Украины (ВСУ) к обстрелам мирных поселений в Донбассе, где погибла женщина и были ранены трое детей и мужчина.

Шоу-бизнес Главный редактор StarHit не стала извиняться перед семьей Плющенко Главный редактор StarHit Анастасия Ананьина дал объяснения по поводу намушевшей статьи о сыне Евгения Плющенко.

Политика Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек. 564

Общество Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции. 76

Авто Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50 Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую». 2

Хоккей КХЛ останется без чемпиона из-за коронавируса Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса приняло решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина. 3