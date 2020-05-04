Экономика

RT на русскомRT на русскомРегионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

RT на русском07:06

Регионам пообещали 2 млрд рублей на поддержку малого бизнеса

Московский Комсомолец06:25

Регионы получат два миллиарда рублей на поддержку МСП из-за коронавируса

РИА Новости04:52

Правительство РФ выделило регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП

REGNUM05:24

Регионы России получат 2 млрд рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии

Газета.Ru05:13

Кабмин выделил регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП

ТАСС04:54

В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства

Российская газета05:44
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
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Музыка

Ушел из жизни автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко

REGNUM 07:38
31
Общество

В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
859
Политика

Правительство ФРГ заявило о поддержке «Северного потока-2»

Правительство Германии сообщило, что намерено оказывать политическую поддержку работающим над газопроводом «Северный поток-2» фирмам.
Коммерсантъ 07:09
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3,1K
Футбол

Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
1,2K
Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
1,4K
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,9K
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
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Общество

Правительство Украины продлило карантин до 22 мая

«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
REGNUM 06:58
Политика

Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером

ТАСС 05:45
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Общество

На Украине продлили карантин до 22 мая

Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, с 11 мая снял ряд ограничений, в том числе разрешил прогулки в парках, торговлю непродовольственными товарами и работу летних площадок кафе и ресторанов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
РИА Новости 07:45
5
Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
33
Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
3,9K
Общество

В Москве от коронавируса умер митрополит Иона

Вести.Ru 06:27
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Политика

В Москве прошла репетиция авиационного парада Победы

Мослента 07:30
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
1,6K
Общество

Попова не исключает продления ограничений до июня

03.05.2020 От дисциплинированности россиян во время майских праздников зависит как в стране будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекций.
Портал Поиск вчера в 10:43
2,2K
Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса

"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Газета.Ru 05:15
1,9K
Здоровье

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
404
Шоу-бизнес

В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина

В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
Экспресс газета вчера в 06:38
19
Общество

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
24
Политика

Анонсировано новое обращение Владимира Путина к россиянам

Напомним, первое обращение Владимира Путина россиянам в связи с распространением коронавируса состоялось 25 мая.
Телеканал UTV 02 мая в 10:21
4,6K
Общество

Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»

Коммерсантъ 05:58
23
Армия и оружие

Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море

"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
ТАСС 05:42
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Шоу-бизнес

13-летняя дочь Александра Абдулова покорила своей красотой

Пользователи Instagram восхитились дочерью знаменитого российского актера Александра Абдулова, уже покойного.
Shraibikus News вчера в 16:51
22
Общество

Гимнастка Солдатова показала возможности своего тела

Чемпионка мира по гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором продемонстрировала свою невероятную растяжку.
Слово и Дело 05:47
Общество

В Латвии потеряли крупный беспилотник

Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
288
Транспорт

Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска

Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий.
RT на русском вчера в 17:40
25
Политика

Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:56
2,5K
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