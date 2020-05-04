Экономика
RT на русскомРегионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
Общество
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
Политика
Правительство ФРГ заявило о поддержке «Северного потока-2»
Правительство Германии сообщило, что намерено оказывать политическую поддержку работающим над газопроводом «Северный поток-2» фирмам.
Коммерсантъ 07:09
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Футбол
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Общество
Правительство Украины продлило карантин до 22 мая
«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
REGNUM 06:58
Общество
На Украине продлили карантин до 22 мая
Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, с 11 мая снял ряд ограничений, в том числе разрешил прогулки в парках, торговлю непродовольственными товарами и работу летних площадок кафе и ресторанов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
РИА Новости 07:45
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Общество
В Москве от коронавируса умер митрополит Иона
Вести.Ru 06:27
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Общество
Попова не исключает продления ограничений до июня
03.05.2020 От дисциплинированности россиян во время майских праздников зависит как в стране будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекций.
Портал Поиск вчера в 10:43
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса
"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Газета.Ru 05:15
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
Шоу-бизнес
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
Экспресс газета вчера в 06:38
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
Политика
Анонсировано новое обращение Владимира Путина к россиянам
Напомним, первое обращение Владимира Путина россиянам в связи с распространением коронавируса состоялось 25 мая.
Телеканал UTV 02 мая в 10:21
Общество
Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»
Коммерсантъ 05:58
Армия и оружие
Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
ТАСС 05:42
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Александра Абдулова покорила своей красотой
Пользователи Instagram восхитились дочерью знаменитого российского актера Александра Абдулова, уже покойного.
Shraibikus News вчера в 16:51
Общество
Гимнастка Солдатова показала возможности своего тела
Чемпионка мира по гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором продемонстрировала свою невероятную растяжку.
Слово и Дело 05:47
Общество
В Латвии потеряли крупный беспилотник
Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
Транспорт
Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска
Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий.
RT на русском вчера в 17:40
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:56