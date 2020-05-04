Экономика
Российская газетаВ помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства
На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале для размещения правовой информации в понедельник, 4 мая.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъ04 мая в 09:30
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Минэкономразвития РФ направит 130 миллионов рублей на поддержку свердловских бизнесменов
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Live24 вчера в 14:33
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Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости вчера в 09:31
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Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами
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Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
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По всему Китаю снижен уровень эпидугрозы до минимального
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