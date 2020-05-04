Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства

На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале для размещения правовой информации в понедельник, 4 мая.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения
 правительства.
Коммерсантъ04 мая в 09:30

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Крым выделил 700 млн рублей на поддержку жителей региона

Московский Комсомолец05 мая в 07:10

Минэкономразвития РФ направит 130 миллионов рублей на поддержку свердловских бизнесменов

Накануне.Ruвчера в 04:57

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РИА Новости04 мая в 08:08

Кабмин выделил регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП

ТАСС04 мая в 04:54
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Фигурное катание

Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой

RT на русском вчера в 11:46
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Общество

Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса

Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:24
Политика

Германия передаст России архивы о советских военнопленных

SM News 05 мая в 20:31
Политика

США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Lenta.ru вчера в 17:12
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Армия и оружие

Путин внес в дисциплинарный устав запрет на гаджеты в воинских частях

Согласно поправкам в устав, теперь к грубым дисциплинарным проступкам относятся нарушение запрета предоставлять СМИ информацию о воинской службе, ношение при себе во время боевых действий, нахождении в нарядах, участии в учениях или походах кораблей телефонов и других гаджетов, в которых могут храниться и через которые могут передаваться фото-, видеоматериалы, данные о геолокации.
РИА Новости вчера в 13:36
403
Общество

Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
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Общество

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости вчера в 15:23
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Наука

Создан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме

Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com вчера в 13:56
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Общество

Школьникам Кузбасса подарят планшеты для дистанционного обучения

Школьники Кузбасса получат 400 планшетов для дистанционного обучения в рамках акции «Цифропомощь».
Сибдепо вчера в 07:10
10
Общество

Где в Кузбассе выявили заболевших с коронавирусом за сутки

ВашГород.ру рассказывал, что в Кемеровской области за всё время выявили 204 человека с подтверждённым коронавирусом.
ВашГород.ру 00:15
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
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Общество

В Москве скончались 39 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в столице умерли еще 39 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИАМО вчера в 14:30
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Энергетика

«Газпром» продолжит транзит через Польшу

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Общество

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Газета.Ru вчера в 21:11
Политика

Президент Чехии объяснил снос памятника Коневу

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Общество

Как лето повлияет на эпидемию коронавируса, рассказал вирусолог

К наступлению летнего периода количество зараженных коронавирусом снизится, заявил в интервью Пятому каналу вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
Live24 вчера в 14:33
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Здоровье

В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков

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РИА Новости вчера в 09:31
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Общество

Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами

Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами.
Эхо Москвы вчера в 15:02
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Политика

Журналисту RT угрожали после заявлений об американских наемниках

Угрозы после публикаций о вторжении экс-спецназовцев из США в Венесуэлу получила корреспондент RT Эрика Ортега.
ИА Красная Весна вчера в 19:45
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Экономика

Еврокомиссия ожидает беспрецедентную экономическую рецессию в ЕС

В целом мировая экономика сократится на 3%, а это превышает ущерб от мирового финансового кризиса 2008–2009 года, отметил Джентилоне, представляя весенний прогноз Еврокомиссии.
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Шоу-бизнес

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Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
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Наука

Тромболитики улучшают выживаемость при коронавирусе

Ученые сообщили, что тромболитики могут повысить выживаемость при заражении коронавирусом нового типа.
MedikForum.ru вчера в 17:15
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Общество

По всему Китаю снижен уровень эпидугрозы до минимального

Во всех регионах Китая накануне был снижен уровень эпидемиологической опасности до минимального, сообщает Центральное телевидение Китая.
Хакасия-Информ вчера в 23:11
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости 05 мая в 08:31
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Общество

В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
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МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
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Шоу-бизнес

Джиган отреагировал на решение Самойловой о разводе

Российский рэпер Джиган отреагировал на решение супруги, модели Оксаны Самойловой, развестись с ним.
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Общество

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Ugpressa.ru вчера в 15:37
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