Экономика
RT на русскомРегионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить219
с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъвчера в 09:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Регионы получат 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из-за COVID-19
Парламентская газетавчера в 05:16
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 16:17, Ашберн
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Политика
Кремлевский шеф-повар рассказал о меню первых лиц страны
Что происходит 11:01
Происшествия
В ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб
В городе Шарджа в одноименном эмирате ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб.
Lenta.ru 15:45
Экономика
Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 09:02
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Теннис
Соболенко опубликовала откровенное фото в день рождения
Bookmaker-ratings.ru 04:14
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
Политика
США и Великобритания ускорят переговоры по торговому соглашению
По словам Лайтхайзера, США под руководством президента Дональда Трампа будут вести переговоры с Великобританией по соглашению, которое "укрепит экономики двух стран, поддержит хорошо оплачиваемые рабочие места и значительно нарастит возможности для торговли и инвестиций".
ТАСС 15:28
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 15 апреля преодолела отметку 30 долларов и торгуется по 30,3 доллара за баррель.
Российская газета 10:26
Общество
Псковские власти решили ввести в регионе «перчаточный режим»
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года.
Известия 15:53
Здоровье
Главврач омской больницы уволился из-за вспышки коронавируса
Омск, 5 мая 2020, 22:19 — REGNUM Главный врач омской городской больницы №1 принял решение уволиться после того, как не смог уберечь своих коллег от заражения коронавирусом.
REGNUM 15:19
Футбол
Насри: Сампаоли так хотел подписать меня, что разрешил выпивать и ходить по клубам
Ты можешь выпивать, ходить по клубам, делать все, что захочешь.
Metaratings 16:07
Политика
Земан назвал снос памятника Коневу в Праге глупостью
Снятие памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге стало проявлением глупости муниципальных политиков, заявил президент Чехии Милош Земан "Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики", – заявил Земан в эфире Чешского радио, передает ТАСС.
Взгляд.ру 14:11
Игры
6 мая выйдет новый трейлер The Last of Us Part II
6 мая в 17:00 по мск выйдет очередной трейлер The Last of Us Part II. Игра представляет собой приключенческий боевик.
Чемпионат 16:00
Общество
Домашнего насилия в России на самоизоляции стало в 2,5 раза больше
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что с 10 апреля в России зафиксирован рост в 2,5 раза числа случаев домашнего насилия.
Московский Комсомолец 04:24
Здоровье
В Крыму за сутки подтвердились 17 случаев заражения коронавирусом
В Республике Крым на утро 5 мая зарегистрированы 128 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Севастопольская газета 03:28
Общество
В Петербурге четыре медработника скончались от коронавируса
Власти Петербурга официально подтвердили смерть от коронавирусной инфекции у четырех медицинских работников.
Российская газета 13:38
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
Энергетика
Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию
В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт 10:59
Игры
Слухи: игрок узнал дату выхода Assassin’s Creed Valhalla благодаря магазину в своём городе
3DNews 03:56
Общество
Отдых в санаториях может подорожать на 40% в России
Депутат Краснодарского края Светлана Бессараб считает, что стоимость отдыха в санаториях РФ может вырасти на 40%, если Роспотребнадзор не смягчит рекомендации по соблюдению санитарного режима в туристических зонах.
Live24 06:27
Единоборства
Александр Емельяненко хотел бы провести боксерский поединок с Тайсоном
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что хотел бы провести бой против американского боксера Майка Тайсона.
РИА Новости 14:58
Армия и оружие
Boeing показала первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом
Корпорация Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом. БПЛА предназначается для использования в ВВС Австралии.
Военное дело 06:02
Политика
Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием
Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
Социальные новости 06:08
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 03 мая в 02:57
Наука
Хищники помогли жертвам адаптироваться к неопределенности будущего
В качестве модельных видов использовались мушки и их естественные хищники.
Naked Science 06:50
Наука
Бактерии кишечника могут улучшать память
После грызунам предстояло пройти тест на память в специальном лабиринте. Мыши, которые с кормом съели бактерии показали лучшие результаты.
Деловое.ТВ 10:20