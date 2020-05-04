Экономика
Экономика сегодняРегионы РФ получат 2 млрд рублей от правительства на поддержку бизнеса
Малый и средний бизнес в российских регионах получит правительственную поддержку в размере двух миллиардов рублей. Деньги будут выделены из федерального бюджета, следует из распоряжения кабмина.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъвчера в 09:30
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Регионы получат 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из-за COVID-19
Парламентская газетавчера в 05:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:24, Ашберн
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
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Первый канал 9 мая покажет продолжение сериала «Диверсант»
Первый канал 9 мая покажет продолжение популярного сериала «Диверсант».
NewInform вчера в 02:57
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Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
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У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок
О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия
Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью
Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакатастрофы.
BFM.ru 02:01
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 297 пациентов
Как сообщила журналистам во вторник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 297 человек.
Интерфакс 03:02
Происшествия
В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира
В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
Газета.Ru вчера в 04:33
Авто
Названа стоимость УАЗ «Хантер» на электротяге
Крутящий момент достигает 600 Нм. Электрический УАЗ «Хантер» тяжелее обычного на 120 кг, если в нем установлена АКБ на 55 кВт/ч.
ГЛАС.RU вчера в 07:59
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Политика
ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
Происшествия
На фабрике в Ленинградской области произошел пожар
Известия вчера в 18:13
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Армия и оружие
Военные РФ продезинфицировали три новых медучреждения в Италии
РЕН ТВ вчера в 22:01
Происшествия
Адвокат экс-полковника Захарченко рассказала о его «пропаже» в СИЗО
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко по-прежнему находится в специзоляторе "Кремлевский централ" в Москве, куда ранее он был перемещен из мордовской колонии после новых обвинений.
Газета.Ru 02:08
Здоровье
48 новых случаев коронавируса выявлено в Саратовской области
На 2 мая в Саратовской области у 535 человек подтвержден COVID, из них 95 человек выздоровели, в том числе 22 человека за минувшие сутки.
Kursk.com 02 мая в 04:16
Общество
Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов
4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ вчера в 19:44
Экономика
Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году
Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 02:07
Политика
Украина больше не желает вести переговоры с представителями ЛДНР
В Киеве заявили, что больше не желают вести переговоры с представителями непризнанных ДНР и ЛНР.
Московский Комсомолец вчера в 19:23
Хоккей
Экс-вратарь «Торпедо» Линдбек стал игроком «Йокерита»
Шведский голкипер Андерс Линдбек подписал трудовой контракт с финским Йокеритом. Другие детали сделки не раскрываются.
Советский спорт 02:15
Экономика
Фондовый рынок США начал неделю в «красной зоне»
Нью-Йорк, США, 4 мая 2020, 17:03 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит упали на открытии 4 мая на фоне обострения отношений Китая и США, которое может привести к новой торговой войне.
REGNUM вчера в 10:03
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия 03 мая в 20:34
Космос
Ученые подсчитали, сколько в год метеоритов падает на Землю
Какое количество метеоритов ежегодно падает на Землю в виде крупных камней, попытались выяснить британские ученые на основе исследований, проведенных во льдах Антарктиды.
Газета.Ru 03 мая в 11:07
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус
Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Шоу-бизнес
Актера из сериала «Кухня» госпитализировали
Lenta.ru вчера в 17:40
Происшествия
В Северо-Курильске пьяный чиновник за рулем угрожал расправой сотрудникам ГИБДД
Как стало известно ИА Sakh.com, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства, ГО и ЧС администрации Северо-Курильска Максим был остановлен за рулем болотохода в состоянии алкогольного опьянения прямо у местного отделения ГИБДД.
Сахалин.Инфо 02:55
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Здоровье
Врачи РФ заметили связь между курением и коронавирусом
Французский институт Луи Пастера ранее назвал курение возможным «фактором защиты от коронавируса», выявив только 4,4% курильщиков в группе из 350 человек.
RuNews24.ru вчера в 23:11