Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняРегионы РФ получат 2 млрд рублей от правительства на поддержку бизнеса

Малый и средний бизнес в российских регионах получит правительственную поддержку в размере двух миллиардов рублей. Деньги будут выделены из федерального бюджета, следует из распоряжения кабмина.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения
 правительства.
Коммерсантъвчера в 09:30

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Экономист заявил, что правительство не спасет малый бизнес

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RT на русскомвчера в 07:06

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РБКвчера в 08:23
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:24, Ашберн
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ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

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