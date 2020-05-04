с чего всё началось

Малый и средний бизнес в российских регионах получит правительственную поддержку в размере двух миллиардов рублей. Деньги будут выделены из федерального бюджета, следует из распоряжения кабмина.

Регионы РФ получат 2 млрд рублей от правительства на поддержку бизнеса

Общество В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. 1K

Общество Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину. 5

Происшествия Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакатастрофы. 351

Общество В Москве от коронавируса вылечились еще 297 пациентов Как сообщила журналистам во вторник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 297 человек. 202

Авто Названа стоимость УАЗ «Хантер» на электротяге Крутящий момент достигает 600 Нм. Электрический УАЗ «Хантер» тяжелее обычного на 120 кг, если в нем установлена АКБ на 55 кВт/ч. 47

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 5,6K

Политика ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph. 189

Общество Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты. 166

Происшествия Адвокат экс-полковника Захарченко рассказала о его «пропаже» в СИЗО Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко по-прежнему находится в специзоляторе "Кремлевский централ" в Москве, куда ранее он был перемещен из мордовской колонии после новых обвинений. 54

Здоровье 48 новых случаев коронавируса выявлено в Саратовской области На 2 мая в Саратовской области у 535 человек подтвержден COVID, из них 95 человек выздоровели, в том числе 22 человека за минувшие сутки. 391

Общество Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов 4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов. 10

Экономика Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции. 176

Политика Украина больше не желает вести переговоры с представителями ЛДНР В Киеве заявили, что больше не желают вести переговоры с представителями непризнанных ДНР и ЛНР.

Хоккей Экс-вратарь «Торпедо» Линдбек стал игроком «Йокерита» Шведский голкипер Андерс Линдбек подписал трудовой контракт с финским Йокеритом. Другие детали сделки не раскрываются.

Экономика Фондовый рынок США начал неделю в «красной зоне» Нью-Йорк, США, 4 мая 2020, 17:03 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит упали на открытии 4 мая на фоне обострения отношений Китая и США, которое может привести к новой торговой войне.

Космос Ученые подсчитали, сколько в год метеоритов падает на Землю Какое количество метеоритов ежегодно падает на Землю в виде крупных камней, попытались выяснить британские ученые на основе исследований, проведенных во льдах Антарктиды. 2

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались. 340

Происшествия В Северо-Курильске пьяный чиновник за рулем угрожал расправой сотрудникам ГИБДД Как стало известно ИА Sakh.com, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства, ГО и ЧС администрации Северо-Курильска Максим был остановлен за рулем болотохода в состоянии алкогольного опьянения прямо у местного отделения ГИБДД.