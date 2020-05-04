Экономика
RT на русскомРегионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъвчера в 09:30
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Общество
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Общество
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Полезно в карантин: На платформе + 1Город в разделе "Самоизоляция" для жителей Челябинска и Копейска собрана информация об актуальных во время карантина сервисах.
Pchela.News вчера в 23:30
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Недавно специалисты проанализировали данные, предоставленные космическими аппаратами, и пришли к выводу, что именно пылевые дьяволы могут быть причиной формирования дюн на Титане.
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S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус
Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
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Северпост 06:48
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Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество
Курц напомнил об ответственности Австрии перед жертвами нацизма
Канцлер Австрии Себастьян Курц в 75-ю годовщину освобождения одного из самых крупных нацистских лагерей - Маутхаузена - напомнил об исторической ответственности страны перед жертвами нацизма.
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Названа причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин
Согласно исследованию, в Испании восемь процентов пациентов-мужчин скончались от заболевания, в то время как жертв среди женщин — четыре процента.
Lenta.ru 21:46
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Экономика
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Средняя цена на машино-место в Хакасии сегодня составляет порядка 1 млн. 128 тысяч рублей.
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В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
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Интерфакс вчера в 06:45
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Собянин обсудил масочный режим на селекторном совещании Госсовета
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В Приморье начнут поэтапно открывать торговые центры
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Общество
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В США количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом составило 1201337 случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, ведущий подсчеты на основании данных федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
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