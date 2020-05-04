Экономика
RT на русскомРегионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъвчера в 09:30
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Регионы получат 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из-за COVID-19
Парламентская газетавчера в 05:16
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Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
Здоровье
Из больницы со вспышкой коронавируса в Омске уволился главврач
Из омской больницы № 1, где выявлено 16 случаев заражения коронавирусом и был введен карантин, по собственному желанию уволился главврач Георгий Соболев.
Известия 14:26
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Навка поддержала Плющенко и Рудковскую, защищающих своего сына
Навка поддержала Плющенко и Рудковскую, защищающих своего сына Фигуристка опровергла слухи о нездоровье Гном Гномыча.
Экспресс газета 09:02
Общество
В ВОЗ думают, что первые случаи заражения коронавирусом были в декабре
Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 3,4 миллионов случаев заражения коронавирусом.
Gazeta.SPb 13:55
Происшествия
Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru 14:43
Шоу-бизнес
Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе
Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
NewInform 03:58
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество
Вирусолог оценил вероятность выхода России на плато по коронавирусу
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 10:03
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
Общество
Мантуров сообщил о ситуации с защитными костюмами в России
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с обеспечением медицинских работников защитными костюмами в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 14:25
Политика
МИД Чехии направил России ноту с призывом к нормализации отношений
МИД Чехии предложил российской стороне начать переговоры по урегулированию споров, сообщил министр иностранных дел Томаш Петржичек.
Коммерсантъ 13:30
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 03 мая в 02:57
Общество
Минобороны уточнило число заболевших коронавирусом военных
За все время тестирования коронавирус установили у 1475 российских военнослужащих, среди военнослужащих в военных вузах – у 1186 человек, сообщило Минобороны.
Взгляд.ру 13:16
Общество
Отдых в российских санаториях может подорожать на 40 процентов
Депутат от Краснодарского края Светлана Бессараб просит Роспотребнадзор смягчить рекомендации по соблюдению режима в санаториях во время туристического сезона, чтобы не допустить подорожания отдыха в них на 40 процентов, сообщает TourDom.ru.
РИА Новости 04:00
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Общество
Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России
Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском вчера в 03:51
Футбол
Мамаев назвал историю с Кокориным огромным опытом для себя
ProstoProSport 14:55
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус
Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления
Народная артистка России Надежда Бабкина, которую в апреле госпитализировали с пневмонией, дала первое интервью после выздоровления.
Lenta.ru 10:06
Космос
Солнце оказалось спокойнее своих «родственников»
Для выбора кандидатов исследователи воспользовались данными измерений космического телескопа «Кеплер» (НАСА), который зафиксировал флуктуации яркости приблизительно 150 000 звезд главной последовательности (то есть тех, которые находятся в середине их времени жизни) с 2009 по 2013 год.
Наука и жизнь 00:00
Происшествия
Дочь богатейшего ректора России выиграла суд против РФ в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека принял решение о выплате компенсации в размере €2390 Ольге Литвиненко.
News.ru 13:20
Единоборства
Фергюсон сравнил Нурмагомедова и Гэтжи
Чемпионат 06:02
Шоу-бизнес
Бывший коллега Меган Маркл назвал ее характер несносным
Оператор телесериала «Форс-мажоры», в котором снималась Меган Маркл до того, как стать супругой принца Гарри, в интервью изданию «The Daily Mail» рассказал о ее несносном характере.
Bimru.ru 09:06
Общество
ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки, а ОГЭ отменить
Решение по срокам проведения ЕГЭ из-за пандемии коронавируса может быть изменено после 12 мая, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 07:32
Футбол
Александр Головин попал в символическую сборную сезона Лиги 1
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в сборную сезона чемпионата Франции по футболу по версии beIN Sports.
РИА Новости 12:07
Политика
Зеленский обновил состав контактной группы по Донбассу
Украинский президент Владимир Зеленский обновил состав делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.
RT на русском 09:34
Космос
В Солнечной системе нашли инопланетные объекты
По мнению ученых, новая популяция межзвездных астероидов даст возможность больше узнать о возникновении Солнца и о роли межзвездного вещества в формировании нынешнего химического состава Солнечной системы и ее эволюции.
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