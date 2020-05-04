с чего всё началось

Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

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