Экономика
RT на русскомРегионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъ09:30
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Непростые условия По условиям первой фазы торговой сделки между КНР и США, Пекин обязуется тратить на закупку американских товаров и услуг минимум на $200 млрд больше, чем в 2017 году.
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Политика
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REGNUM 06:22
Общество
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Брюссель, 4 мая 2020, 16:52 — REGNUM Европейский союз выделит 1 млрд евро на финансирование международных усилий по разработке вакцины от коронавируса.
REGNUM 09:52
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«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
REGNUM 06:58
Экономика
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С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
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Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Кино
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Вышел новый эпизод четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» — шестой по счету и первый после перерыва в несколько месяцев.
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"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
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Наука
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Японские ученые сделали открытие, которое способно помочь в лечении шизофрении.
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Газета.Ru вчера в 15:47
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Песков допустил участие Путина в мероприятиях 9 мая
Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, но они не будут массовыми.
Известия 08:11