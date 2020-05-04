Экономика
RT на русскомРегионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
«Выделить в 2020 году Минэкономразвития из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 2 млрд руб. на предоставление в 2020 году субсидий за счет средств федерального бюджета субъектов РФ на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», - говорится в распоряжении кабмина.Право.ру07:35
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