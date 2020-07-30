Экономика
Evo-rus.comРегионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Согласно информации пресс-службы правительства, деньги будут распределены среди 30 регионов России.
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Более 9 млрд рублей перераспределят между регионами России на льготы по оплате ЖКХ
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